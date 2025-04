Meghan Markle se emociona ao revelar presente simbólico que deixará para os filhos Meghan afirmou que sua ‘linguagem do amor’ não se traduz em gestos grandiosos, mas em pequenos atos de atenção Famosos e TV|Do R7 28/04/2025 - 16h28 (Atualizado em 28/04/2025 - 16h28 ) twitter

Meghan vem compartilhando com frequência cenas da vida familiar nas redes sociais Reprodução/The Jamie Kern Lima Show

Meghan Markle caiu no choro ao revelar o presente especial que está preparando para os filhos, o príncipe Archie e a princesa Lilibet, quando eles completarem 18 anos. A declaração foi feita durante sua primeira entrevista para um podcast, publicada nesta segunda-feira (28).

Em um bate-papo com Jamie Kern Lima, fundador da IT Cosmetics, Meghan, de 43 anos, falou sobre sua experiência como mãe e sobre o projeto que criou para registrar as memórias da infância de seus filhos. Inspirada por uma amiga, ela decidiu montar um “banco de lembranças” em formato digital.

“Criei endereços de e-mail para eles. Antes de dormir, todas as noites, mando fotos, boletins e cartas contando momentos do dia a dia. Quero que, quando abrirem esses e-mails, talvez aos 16, talvez aos 18 anos, eles sintam que foram profundamente amados”, explicou.

Meghan destacou que sua “linguagem do amor” com os filhos não se traduz em gestos grandiosos, mas em pequenos atos de atenção e carinho. “São esses momentos que dizem ‘eu vejo vocês, estou cuidando de vocês’. E essas coisas não custam nada, mas significam tudo”, afirmou.

Durante a conversa, Meghan também falou sobre a personalidade dos filhos. “Eles são simplesmente fantásticos”, disse a duquesa, brincando que não usar maquiagem no podcast foi uma boa escolha diante da emoção.

No fim de semana, Meghan já havia publicado no Instagram fotos inéditas de Archie e Lilibet, durante um dia de descanso em Montecito, na Califórnia. Lilibet, de três anos, apareceu de cabelo solto e blusa rosa, enquanto Archie vestia uma camisa azul marinho. Ambos exibiam cabelos ruivos, herdados do pai, o príncipe Harry.

As postagens também mostraram momentos íntimos da família: Lilibet, com forte sotaque americano, descreveu como “linda” uma geleia de morango feita pela mãe. Archie, por sua vez, foi filmado alimentando carpas no lago da propriedade da família, que vale cerca de US$ 14 milhões (cerca de R$ 80 milhões).

Desde que relançou sua conta no Instagram no início de 2025, Meghan vem compartilhando com frequência cenas da vida familiar em Montecito. Em fevereiro, para o Dia dos Namorados, publicou um vídeo cozinhando com Archie e Lilibet.

Harry e Meghan deixaram de ser membros da família real britânica em 2020, ano em que se mudaram para os Estados Unidos.

