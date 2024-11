Murilo Cezar e elenco comentam início das gravações de Paulo, O apóstolo Nova superprodução tem estreia prevista para 2025 na RECORD Famosos e TV|Ana Mello, Bianca Godoi e Gabriel Alberto, do site oficial 28/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 28/11/2024 - 02h00 ) twitter

Murilo Cezar é o protagonista da superprodução Divulgação/Seriella Productions

Elenco e equipe deram start as gravações da série Paulo, O Apóstolo neste mês de novembro, no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions, no Rio de Janeiro. A nova superprodução escrita por Cristiane Cardoso é protagonizada por Murilo Cezar e tem previsão de estreia em 2025 na tela da RECORD.

Sob o comando do diretor-geral Léo Miranda, as primeiras cenas foram filmadas no estúdio, na zona oeste da cidade. Ao R7, o protagonista da série detalhou a sensação de começar a gravar o projeto para o qual já se dedica há alguns meses.

“O sentimento é de felicidade. É muito bom ver a engrenagem funcionando, com o personagem em cena. Estou vendo o brilho no olho de muita gente aqui [no set], então estou me sentindo realizado”, disse Murilo.

Caio Paduan também esteve no set para as gravações e celebrou o momento. “É uma responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, uma honra, a gente trabalha e busca tanto essa oportunidade de contar grandes histórias... Sou muito grato por olhar os profissionais empenhados e ver que estou no lugar certo, na hora certa”, afirmou.

Marcéu Pierrotti dará vida a Pedro e contou sobre a expectativa para as primeiras cenas. “A gente começa por um cenário muito importante para Pedro e os apóstolos. São momentos de muita reunião entre eles, estou bem animado para começar com tudo”, revelou.

No ar em Gênesis e em O Rico e Lázaro, Michelle Batista também está feliz com o retorno à RECORD. “Estou animadíssima. Voltar para o set é delicioso, essas primeiras semanas dão muito frio na barriga, porque a gente está ali tentando acertar. É muita emoção e felicidade estar nesse projeto, que está muito bonito e bem cuidado”.

A superprodução contará com 18 cidades cenográficas e 101 cenários internos. Além disso, a série vai ter 430 atores e participações e, pela primeira vez, vai ter o apoio de um professor de latim e grego.

Paulo, O Apóstolo é uma produção de Cristiane Cardoso com exibição prevista para 2025 na RECORD.

