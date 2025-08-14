Novela ‘A Escrava Isaura’ consolida segundo lugar em SP e no Rio Em São Paulo, na faixa das 15h16 às 16h02, a novela marcou média de 6,3 pontos; no RJ bateu média de 6 com share de 13% Famosos e TV|Do R7 29/10/2019 - 16h14 (Atualizado em 14/08/2025 - 19h26 ) twitter

'A Escrava Isaura' garante vice-liderança

O capítulo da novela A Escrava Isaura, exibido nesta segunda-feira (28), consolidou o segundo lugar isolado. Em São Paulo, na faixa das 15h16 às 16h02, a novela marcou média de 6,3 pontos, pico de 10 e share de 13%. A terceira colocada registrou média de 5,9 pontos.

No Rio de Janeiro, a atração foi vice-líder com média de 6 pontos, pico de 9 e share de 13%. A autoria da trama é de Tiago Santiago; a direção geral, de Herval Rossano.