O que aconteceu com as sardas de Lindsay Lohan? Entenda desaparecimento Dermatologista de Beverly Hills, nos EUA, está por trás da transformação da atriz, segundo jornal britânico Famosos e TV|Do R7 27/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/07/2025 - 02h00 )

Sardas que marcaram o rosto de Lindsay Lohan durante a infância desapareceram Reprodução/X/@_lolifroyd

As sardas que marcaram o rosto de Lindsay Lohan durante a infância e a adolescência, quando ela despontou para a fama em filmes como “Operação Cupido” (1998), aos 12 anos, desapareceram.

O mistério, que intrigava fãs e imprensa, foi esclarecido pelo jornal britânico Daily Mail. O segredo por trás da transformação da pele da atriz de 39 anos, segundo a publicação, está na relação dela com a dermatologista Monika Kiripolsky, de Beverly Hills, nos EUA.

Atualmente, Lohan está em evidência com a divulgação de “Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda”, que estreia no próximo mês, como continuação do clássico “Sexta-Feira Muito Louca” (2003).

Durante a première no Teatro El Capitan, em Hollywood, a estrela exibiu uma pele jovem, brilhante e sem as características pintinhas que a acompanharam no início da carreira. Segundo o Daily Mail, o tratamento com Kiripolsky é o responsável por essa mudança.

Na última segunda-feira (21), a dermatologista compartilhou no Instagram uma selfie com Lohan dentro do consultório. “Quando sua paciente é literalmente a estrela do show... e também o brilho. Sempre uma honra tratar da radiante Lindsay Lohan – a prova de que uma pele ótima SEMPRE está na moda!”, escreveu Kiripolsky na legenda.

Lohan também não esconde sua confiança na profissional. Em entrevista ao site Byrdie no início de julho, a atriz revelou: “Gosto de manter a consistência nas minhas rotinas para me sentir melhor. Isso inclui visitas regulares à minha dermatologista em Los Angeles, Monika Kiripolsky, sempre que estou na cidade a trabalho”, disse.

A parceria entre Lohan e Kiripolsky começou a aparecer nas redes sociais da dermatologista no último ano. Embora os fãs tenham lotado os comentários da publicação de Kiripolsky com perguntas sobre os tratamentos realizados, a médica manteve a discrição.

“Devido à confidencialidade do paciente, não posso dizer quais tratamentos fiz. Mas todos os pacientes em nossa clínica recebem a combinação mais avançada de lasers, peelings, injetáveis, lipo e outros tratamentos incríveis, sempre personalizados”, respondeu ela.

Além de sua carreira no cinema, Lohan, que é mãe de Luai, de 2 anos, fruto de seu casamento com o empresário Bader Shammas, também abordou rumores sobre possíveis cirurgias plásticas.

Em maio, durante uma entrevista à revista Elle, ela comentou especulações que surgiram após fotos suas viralizarem em 2024, mostrando a transformação. Na ocasião, a atriz mencionou estar considerando criar uma própria linha de beleza, mas não confirmou nenhuma intervenção cirúrgica.

