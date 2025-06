Por onde anda a sósia mirim de Ana Paula Arósio que viralizou no TikTok; veja Semelhança física entre as duas rendeu grande repercussão à época do lançamento da propaganda Famosos e TV|Do R7 12/06/2025 - 20h02 (Atualizado em 12/06/2025 - 20h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rafaela Romolo e Ana Paula Arósio em 2004 Reprodução/TikTok - @rafaelaromolo_

Rafaela Romolo, que ficou conhecida nacionalmente aos 4 anos por sua semelhança com Ana Paula Arósio, voltou a chamar atenção nas redes sociais. Mais de 20 anos após participar de um comercial da Embratel com a atriz, Rafaela viralizou no TikTok ao lembrar da gravação em um vídeo que faz parte de uma trend sobre fatos difíceis de acreditar.

No vídeo, Rafaela relembra a campanha de 2004 em que imita os gestos de Ana Paula Arósio, que vivia então o auge da carreira na televisão. A semelhança entre as duas rendeu à menina o apelido de “Mini Ana Paula Arósio” e grande repercussão à época do lançamento da propaganda.

Rafaela relembrou a campanha nas redes sociais Reprodução/TikTok - @rafaelaromolo_

‌



A lembrança repercutiu entre os seguidores nas redes sociais. Muitos comentaram a semelhança física entre Rafaela e Ana Paula Arósio, além do impacto que o comercial teve na época. Um dos comentários mais curtidos afirmou que Rafaela parecia ser filha da atriz. Outro mencionou que ela cresceu parecendo ainda mais com a artista, comparando o caso ao filme “De Repente 30”.

Hoje com 25 anos, Rafaela vive em São Paulo. Ela se apresenta como atriz e cozinheira e tem mais de 26 mil seguidores no Instagram.

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp