Preta Gil trata câncer desde 2023; relembre as internações da cantora Artista deu entrada no Hospital Sírio-Libanês no último fim de semana para fazer exames Famosos e TV|Do R7 07/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/05/2025 - 02h00 )

Preta Gil voltou a ser internada em hospital de SP Instagram/pretagil

Preta Gil, de 50 anos, voltou a ser internada, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, pouco menos de um mês depois de sua última alta. A cantora deu entrada no hospital no último fim de semana, para fazer exames de rotina, e postou uma foto ao lado das amigas Carolina Dieckmann, Malu Barbosa e Mari Lobo no domingo (4).

Preta enfrenta uma dura batalha contra o câncer desde janeiro de 2023, quando foi diagnosticada com um adenocarcinoma no reto. O diagnóstico veio após ela passar mal em casa e ser hospitalizada. Logo após a descoberta, iniciou sessões intensivas de quimioterapia. No entanto, no quinto ciclo, sofreu uma sepse grave, sendo levada à UTI em estado crítico, com pressão arterial muito baixa e batimentos cardíacos acelerados.





Após se recuperar da sepse, Preta retomou o tratamento em São Paulo com uma nova equipe médica. Passou por sessões de quimioterapia oral, radioterapia e, em agosto de 2023, por uma cirurgia que exigiu o uso de uma bolsa de ileostomia durante três meses. No final de novembro, realizou uma segunda cirurgia, mais complexa, para a retirada da bolsa e reconstrução do trato intestinal, sendo necessário reaprender a evacuar por meio de fisioterapia pélvica.

‌







Em dezembro de 2023, a cantora anunciou que havia encerrado o tratamento contra o câncer no intestino e entrado em remissão, período de cinco anos em que há risco de recidiva. No entanto, em agosto de 2024, novos exames revelaram metástases em quatro locais. Com isso, Preta retomou as sessões de quimioterapia e compartilhou o novo desafio com seus seguidores nas redes sociais.

‌







Durante essa nova fase, Preta optou por usar uma bomba portátil de quimioterapia para realizar o tratamento em casa. Em dezembro de 2024, passou por mais uma cirurgia, desta vez para retirada dos tumores, e ficou 55 dias internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A operação durou mais de 20 horas. Após a alta, ela continuou o tratamento de forma ambulatorial, sendo acompanhada de perto por sua equipe médica.

‌







A artista também enfrentou desafios pessoais durante o processo. Em 2023, separou-se do então marido Rodrigo Godoy, após descobrir uma traição durante o tratamento. Ela relatou que tomou a difícil decisão de se separar mesmo enfrentando o câncer, por entender que o relacionamento já não fazia bem. Preta ressaltou a importância do apoio da família e de amigos, como a atriz Carolina Dieckmann, que esteve com ela em diversas internações.





Em busca de alternativas mais eficazes, Preta viajou para Nova York em dezembro de 2024 para obter uma segunda opinião médica. Segundo ela, foi indicada por sua equipe no Brasil para consultar uma oncologista especializada em seu tipo de tumor. Na ocasião, revelou que poderia fazer parte do tratamento no exterior, com terapias e medicamentos ainda indisponíveis no Brasil, mantendo viva a esperança de cura.





No início de 2025, após quase dois meses internada, Preta recebeu alta e voltou para casa. Contudo, precisou ser novamente internada em abril e, mais recentemente, no último fim de semana, para exames de rotina e continuidade do tratamento. Em todas essas fases, recebeu visitas de amigos próximos e compartilhou momentos emocionantes nas redes sociais, incluindo cenas com a neta e com o pai, Gilberto Gil.





Preta Gil tem usado sua visibilidade para falar abertamente sobre o câncer e as dificuldades enfrentadas, como a incontinência fecal, o uso de fraldas e a longa reabilitação. Ela revelou que precisou amputar o reto e que vive com limitações funcionais, mas mantém firme sua fé, seu apego à vida e seu desejo de inspirar outras pessoas que enfrentam situações semelhantes.





Além da luta contra o câncer, Preta celebrou seus 50 anos, em agosto do ano passado, com uma grande festa no Rio de Janeiro e lançou sua autobiografia *“Preta Gil: Os primeiros 50″*, onde relata sua trajetória de vida, carreira, maternidade e superações. A obra também destaca o apoio da família, especialmente do pai e dos irmãos, durante os momentos mais difíceis do tratamento.





Artista multifacetada, Preta Gil é filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha, e tem uma forte ligação com o meio musical. Iniciou a carreira tardiamente, aos 29 anos, e desde então lançou diversos álbuns e se firmou como figura relevante na cultura pop brasileira, especialmente pelo “Bloco da Preta”, no carnaval carioca.

