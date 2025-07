Quem é o professor aposentado que sugeriu ‘guilhotina’ para a família de Roberto Justus Ameaça ocorreu após a filha de Roberto Justus aparecer com uma bolsa de R$ 14 mil nas redes sociais Famosos e TV|Do R7 07/07/2025 - 15h08 (Atualizado em 07/07/2025 - 15h10 ) twitter

Foto de Vicky Justus com a bolsa de luxo Reprodução/Instagram

O professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Marcos Dantas Loureiro, foi identificado como o autor de uma postagem polêmica que repercutiu negativamente nas redes sociais. Em uma publicação no X, ele insinuou o uso de “guilhotina” ao comentar uma imagem da filha de Roberto Justus, de apenas cinco anos, segurando uma bolsa de grife, avaliada em R$ 14 mil.

Diante da repercussão, a UFRJ divulgou um comunicado oficial nas redes sociais esclarecendo que Marcos está aposentado desde 2022 e que as opiniões publicadas em seus perfis pessoais não representam a instituição. A universidade afirmou que repudia qualquer tipo de expressão que incite a violência ou agrida terceiros e reafirmou seu compromisso com valores democráticos, humanistas e com a promoção do conhecimento.

“O professor Marcos Dantas Loureiro é docente aposentado pela UFRJ desde o ano de 2022. As postagens publicadas pelo mesmo em suas redes sociais digitais expressam suas opiniões pessoais. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Escola de Comunicação da UFRJ (ECO) repudiam qualquer tipo de expressão de pensamento que incite a violência ou agrida a terceiros. A UFRJ é uma instituição historicamente comprometida com a construção de um projeto de Nação, através do Conhecimento e da Ciência; baseia-se na defesa dos valores humanistas, na educação, na democracia e no diálogo em prol do Brasil”, disse a instituição em nota.

O termo usado por Marcos faz referência à guilhotina utilizada durante o período da Revolução Francesa, entre 1793 e 1794. Em seu perfil no X, o professor se apresenta como líder do ComMarx, grupo de pesquisa voltado ao estudo da informação, comunicação e cultura a partir da obra de Karl Marx.

Além da atuação acadêmica, Marcos também tem histórico de participação em cargos públicos. Durante o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi secretário de Educação a Distância do Ministério da Educação entre 2004 e 2005, secretário de Planejamento e Orçamento do Ministério das Comunicações em 2003 e integrou o Conselho Consultivo da Anatel.

A publicação de Marcos ocorreu após a repercussão de uma foto postada por Roberto Justus e sua esposa, Ana Paula Siebert, em que aparecem com a filha Vicky. A imagem, publicada na sexta-feira (4), mostrava a menina segurando uma bolsa que, segundo usuários do X, teria valor estimado em R$ 14 mil. Comentários ofensivos se multiplicaram na rede. Entre eles, além da mensagem do professor, uma usuária chegou a escrever que “tem que mtr mesmo”, provável abreviação da palavra “matar”.

Justus e Siebert se pronunciaram sobre o caso no domingo (6). Segundo eles, a gravidade das mensagens motivou a reação pública e o acionamento do corpo jurídico da família. O casal afirmou que a bolsa foi um presente e que não cabe a terceiros julgar a escolha da família. Eles classificaram as ameaças como inaceitáveis e anunciaram que tomarão providências legais.

“Ela apareceu com uma bolsinha, que inclusive nem compramos, foi um presente. Mas, mesmo que tivéssemos comprado, não cabe a alguém julgar”, disse a família.

“Extrapolou o bom senso. É uma coisa tão maluca, tão louca... Falaram que tinha que matar a nossa filha com guilhotina. Assassinar a nossa família. Gente, o que é isso que está acontecendo no Brasil?!”, completou Justus.

