Quem é Sandra Delgado, companheira de Wagner Moura há 24 anos Jornalista, fotógrafa e roteirista, Sandra acompanhou ator desde os tempos de faculdade na Bahia até os holofotes de Cannes Famosos e TV|Do R7 20/05/2025 - 16h41 (Atualizado em 20/05/2025 - 16h41 )

Sandra Delgado é companheira de Wagner Moura há 24 anos Reprodução/X/@GiuliMedrado/@MissLemmz

Wagner Moura e sua esposa, Sandra Delgado, roubaram a cena no Festival de Cannes no último domingo (18). Os dois estiveram juntos para a estreia de “O Agente Secreto”, novo filme de Kleber Mendonça Filho no qual o ator é protagonista e que recebeu aplausos por mais de dez minutos após a primeira exibição no evento.

Jornalista, fotógrafa, roteirista e documentarista, Sandra, de 48 anos, é a companheira de Wagner há mais de duas décadas. Os dois se conheceram na Universidade Federal da Bahia, onde ambos cursaram Comunicação Social. O namoro, no entanto, só começou após a formatura, em 2001.

Carreira

Enquanto Wagner Moura brilha sob os holofotes, com uma carreira consolidada em Hollywood e papéis de destaque, Sandra prefere os bastidores.

A trajetória dela inclui trabalhos como fotógrafa, com exposições como a “Objetos da Memória”, que abriu o Festival Internacional de Fotografia do Rio de Janeiro em 2018 e materiais de divulgação para filmes e peças teatrais.

Sandra também se destacou como documentarista com “Terceiro Sinal”, projeto exibido entre 2008 e 2010 que retrata o processo criativo de diretores teatrais como Aderbal Freire-Filho, José Celso Martinez Corrêa, Amir Haddad e Domingos Oliveira. O documentário foi transformado até mesmo em programa de TV.

Mais recentemente, Sandra assinou, ao lado de Leticia Simões, Armando Praça e Sergio Machado, o roteiro da minissérie “Maria e o Cangaço”, estrelada por Isis Valverde, que narra a trajetória de Maria Bonita como cangaceira.

ninguém deslegitima esse casal aqui felizmente wagner moura e sandra delgado O MAIOR CASAL DO BRASIL pic.twitter.com/3LhEMer07c — ka (@agentkarol) January 18, 2021

União

O casal, que oficializou a união em 2017 após mais de 15 anos juntos, é pai de três filhos: Bem, de 19 anos, Salvador, de 16, e José, de 15. Atualmente, vivem em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde equilibram a rotina familiar com suas carreiras.

Wagner, que interpreta Marcelo em “O Agente Secreto”, que concorre à Palma de Ouro em Cannes – o prêmio mais importante do evento –, já declarou publicamente a importância de Sandra em sua vida.

“Ela sempre me bota no chão, para que eu veja as coisas de uma maneira mais simples. Eu a amo muito e não penso a minha vida sem ela”, disse ele em uma entrevista em 2015. A cerimônia de premiação de Cannes está marcada para este sábado (24).

