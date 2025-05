‘O Agente Secreto’ é carta aberta sobre o que o cinema brasileiro pode levar pro mundo A produção dirigida por Kleber Mendonça Filho concorre à Palma de Ouro em Cannes Cine R7|Cris Massuyama, em Cannes (França) 20/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/05/2025 - 02h00 ) twitter

Wagner Moura em cena de 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho Victor Jucá/Divulgação

Uma explosão de cores e sons tipicamente brasileiros invadiu a Riviera Francesa nesse domingo (19). A delegação brasileira de O Agente Secreto chegou fazendo barulho em Cannes - no tapete vermelho, com direito a frevo e dancinha de Wagner Moura, e também nas telas, com um filme forte e repleto de camadas.

O Agente Secreto participa da competição principal do Festival de Cannes e reforça a boa fase do cinema brasileiro, que comemorou o primeiro Oscar de Filme Internacional neste ano.

Se Ainda Estou Aqui reunia um “dream team” do cinema da retomada (Walter Salles, Fernanda Torres e Selton Mello, além de uma participação mais do que especial de Fernanda Montenegro), O Agente Secreto nos proporciona um outro grande encontro, de uma geração diferente: temos o diretor Kleber Mendonça Filho (de Bacurau e Aquarius) com o ator Wagner Moura, que construiu uma carreira internacional sólida nos últimos anos.

O ar de mistério do título se prolonga por boa parte das 2h38 de duração. A obra se revela aos poucos. A trama começa com um surpreendente tom de humor, com direito até a uma imagem dos Trapalhões. Mas a história logo avança pra uma cena de suspense.

Assim como a foto de divulgação, O Agente Secreto é uma ligação misteriosa feita em um telefone público, o famoso “orelhão”: leva um tempo pra nossa ficha cair.

O diretor Kleber Mendonça Filho afirmou que escolheu o nome do filme porque era “misterioso, empolgante e sexy”. Estamos no Recife, no final dos anos 1970, vivendo o período de ditadura no Brasil, e a vida de um “homem comum” acaba se tornando uma rotina de segredos, esconderijos e fuga.

É a terceira vez que o diretor brasileiro participa da competição principal de Cannes. Ele ficou conhecido por fazer um cinema extremamente político. Agora, parece tentar fugir do panfletário - de certa forma, soa até como uma resposta aos críticos. O regime militar nunca é mencionado explicitamente. O longa-metragem envolve o espectador na atmosfera sufocante da opressão que cerca a vida do personagem de Wagner Moura.

Mas O Agente Secreto é pretensioso e ainda quer oferecer mais. Esta talvez seja a obra mais sofisticada do diretor, em aspectos como roteiro e direção de arte, que se traduzem em um Recife pulsante mesmo em meio à repressão. O valor da preservação da memória também é primordial na história. E a participação das personagens femininas produz grandes cenas.

Entre tantos elementos, o diretor ainda conduz a trama para que ela reforce o amor pelo cinema - em especial, pela sala de cinema. O Agente Secreto é uma carta aberta sobre o que o cinema brasileiro pode ser e tudo o que pode levar pro mundo.

