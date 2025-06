Quem era Anne Burrell, chef e apresentadora de TV que morreu aos 55 anos Cozinheira estreou na televisão em 2005 no programa ‘Iron Chef America’ e conquistou fãs Famosos e TV|Do R7 18/06/2025 - 14h44 (Atualizado em 18/06/2025 - 14h51 ) twitter

Anne Burrell tinha 55 anos e apresentou vários programas culinários na TV americana Reprodução/Instagram/chefanneburrell

Anne Burrell, uma das chefs mais queridas do público americano e apresentadora de programas culinários, morreu na manhã de terça-feira (17) em sua casa no Brooklyn, em Nova York (EUA).

Aos 55 anos, sua morte inesperada chocou fãs e profissionais da área. As causas ainda estão sendo investigadas.

Nascida em 21 de setembro de 1969, em Cazenovia, no estado de Nova York (EUA), Anne descobriu cedo sua paixão pela cozinha. Após cursar inglês e comunicação na Canisius College, em Buffalo, ela decidiu seguir carreira culinária e se formou em 1996 no renomado Instituto Culinário da América (Culinary Institute of America). Sua formação técnica e dedicação lhe abriram portas para experiências internacionais, incluindo um período na Itália, onde aprofundou seus conhecimentos em culinária mediterrânea.

De volta aos Estados Unidos, Anne trabalhou em importantes restaurantes de Nova York, como o Felidia, comandado pela chef Lidia Bastianich, e o Savoy, no Soho, aprimorando sua técnica e estilo. Com experiência sólida, também atuou como professora no Instituto de Educação Culinária, preparando o terreno para seu futuro na mídia.

Foi em 2005 que o público da televisão conheceu Anne Burrell, quando ela apareceu como subchefe no programa “Iron Chef America”. Seu jeito enérgico, caracterizado pelo cabelo loiro espetado e platinado e pela personalidade vibrante, conquistou rapidamente espaço. Em 2008, estreou seu próprio programa, “Segredos de uma Chef”, que foi indicado ao Emmy e teve nove temporadas, onde compartilhava dicas profissionais com os telespectadores.

Anne se tornou especialmente conhecida como apresentadora do reality show “A Batalha dos Piores Cozinheiros”, exibido pelo canal Food Network. Lá, sua paixão pela gastronomia e sua habilidade em transformar cozinheiros inexperientes em competentes chefs cativaram o público. A Food Network manifestou pesar pela perda, destacando a alegria e o impacto que Anne transmitia por meio da comida.

Além da televisão, Anne Burrell foi autora de dois livros de culinária que fizeram sucesso, incluindo “Cook Like a Rock Star”, que figurou entre os best-sellers do New York Times. Seu talento ultrapassava as telas, sendo também uma referência respeitada no universo gastronômico.

No campo pessoal, Anne era casada com Stuart Claxton desde 2021 e mãe dedicada de três filhos: Isabella, Amelia e Nicolas. Sua família ressaltou a luz que ela irradiava, afirmando que seu calor humano, espírito e amor continuarão eternos, mesmo após sua partida.

Comprometida com causas sociais, Anne atuava como embaixadora de instituições como a Juvenile Diabetes Research Foundation e integrava o conselho da Garden of Dreams Foundation e do City Harvest’s Food Council. Ela sempre ressaltava a importância da comida não só como sustento, mas como fonte de alegria e conexão.

Sua última participação na televisão foi em março deste ano, no programa “House of Knives”. Ela continuava ativa e relevante no cenário culinário. Anne também ficou marcada por sua postura inspiradora, sempre incentivando que as pessoas tirassem o medo da cozinha para colocar a diversão e a paixão em primeiro lugar.

Autoridades locais informaram que uma investigação sobre a morte de Anne está em andamento para esclarecer as circunstâncias do ocorrido, enquanto amigos e admiradores prestam homenagens à chef e apresentadora.

