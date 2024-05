Rede social sinaliza como ‘fake news’ publicação de Regina Duarte sobre enchentes no RS Atriz criticou o governo brasileiro por “não aceitar ajuda humanitária” para as vítimas da chuva

Regina Duarte tem vídeo sinalizado como fake news

Uma das publicações da atriz e ex-Secretária da Cultura, Regina Duarte, sobre as enchentes do Rio Grande do Sul foi categorizada como “fake news” pelo Instagram. Nela, a artista critica o governo por supostamente não aceitar ajuda humanitária para as vítimas da chuva. “Não consigo entender por que razões o governo brasileiro não aceita a ajuda humanitária aos brasileiros do Rio Grande do Sul”, indagou na legenda da postagem.

O vídeo em questão é do deputado português André Ventura, líder do partido de extrema-direita Chega, e foi compartilhado no último dia 10 de maio, republicado por Regina no dia 12. O Instagram anexou o seguinte aviso ao conteúdo: “Informação falsa. Checada por verificadores de fatos independentes”

Essa não é a primeira vez que a atriz compartilha ‘fake news’ com seus mais de três milhões de seguidores e é advertida pela rede social. Em novembro de 2023, Regina publicou um vídeo falso no qual o cantor Nando Reis era vaiado pelo público em um show após discursar contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Assista ao vídeo abaixo: