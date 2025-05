Relembre o relacionamento de Carol Nakamura e Guilherme Leonel Ator e empresário anunciou o fim do casamento com a bailarina e apresentadora em nota pública divulgada em sua rede social Famosos e TV|Do R7 12/05/2025 - 16h09 (Atualizado em 12/05/2025 - 16h09 ) twitter

Guilherme Leone e Carol Nakamura estavam casados há cinco anos Reprodução/Instagram/@euguileonel

O casamento de Carol Nakamura e Guilherme Leonel chegou ao fim. Em uma nota pública divulgada em uma rede social, o ator e empresário anunciou o término sem revelar o motivo.

Guilherme Leonel, 33, e Carol Nakamura, 42, estavam casados há cinco anos. O agora ex-casal assumiu o relacionamento em junho de 2019. Guilherme e Carol se casaram em novembro de 2020 em uma cerimônia íntima em Búzios, no Rio de Janeiro.

Filho adotivo

Carol e Guilherme adotaram Wallace, à época com 9 anos. O garoto foi viver com os dois ainda durante o processo de adoção.

Aos 12 anos, o garoto decidiu voltar a morar com a mãe biológica. Na época, Guilherme comentou: “Nem sempre as coisas saem como a gente quer, e não temos controle sobre as vontades alheias. E, infelizmente, a vontade dele foi partir, voltar para a casa da mãe biológica”.

Carol, por sua vez, pediu que o menino não fosse julgado. “Ele é um pré-adolescente que não teve educação, não teve regra na infância, óbvio, não se acostumou com isso. Por favor, não julguem nunca a atitude dele”, disse em seu perfil em uma rede social.

Mansão

Durante a união, a apresentadora participou do No Limite e construiu uma mansão, um imóvel de três andares e 600 metros quadrados na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

No projeto da casa incluía um estúdio e um camarim no quarto. “Sou de família humilde e, quando era pequena, não tive o meu próprio quarto. Todo mundo dormia junto. Então posso dizer que eu quis fazer um quarto dos sonhos. Ele terá uma varanda bem bonita, um closet, uma suíte com banheira e um camarim para eu me produzir”, disse a apresentadora e bailarina à época da construção.

A casa foi citada no texto de desabafo de Guilherme Leonel. “Realizei alguns vários sonhos que você tinha, dentre eles, ter sua casa própria”, escreveu.

