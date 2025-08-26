Saiba quem era a atriz de 42 anos que manteve câncer em segredo até a morte Homenageada pela cena artística espanhola, atriz deixou série inédita filmada em seu último ano de vida Famosos e TV|Do R7 26/08/2025 - 17h30 (Atualizado em 26/08/2025 - 17h30 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A atriz espanhola Verónica Echegui faleceu em 24 de setembro aos 42 anos, após enfrentar um câncer em segredo.

Nascida em Madri em 1983, ela ganhou reconhecimento no filme "Eu Sou Juani" (2006) e foi indicada ao prêmio Goya.

Verônica teve uma carreira versátil no cinema e na televisão, participando de obras como "A Grande Família Espanhola" e "Justiça Artificial".

Ela deixou gravada a série "Ciudad de Sombras", ainda inédita, que será lançada em breve. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Verónica Echegui iniciou a carreira em produções de televisão na Espanha Reprodução/Instagram

A morte da atriz espanhola Verónica Echegui, aos 42 anos, no último domingo (24) surpreendeu fãs e colegas de profissão. A artista enfrentava um câncer em silêncio e faleceu em Madri no Hospital 12 de Octubre. Apenas familiares e amigos próximos sabiam da doença, mantida em sigilo até os últimos dias de vida.

Nascida em Madri em 1983, Verónica iniciou a carreira em produções de televisão. O reconhecimento chegou em 2006, quando protagonizou o filme “Eu Sou Juani”, dirigido por Bigas Luna, responsável por lançar nomes como Penélope Cruz e Javier Bardem. A atuação rendeu à atriz uma indicação ao prêmio Goya de Melhor Atriz Revelação.

Nos anos seguintes, construiu uma carreira versátil no cinema e na televisão. No cinema, participou de produções como “A Grande Família Espanhola” em 2013, “Explota Explota” em 2020 e “O Livro do Amor” em 2022, em que contracenou com Sam Claflin.

Mais recentemente, esteve em “Justiça Artificial” em 2024. Na televisão, fez parte de séries como “3 Caminos” em 2021, “Intimidade” em 2022 e “Amor até o Fim” em 2025, sua última aparição exibida.

A atriz deixou gravada a série “Ciudad de Sombras”, ainda inédita, que deve ser lançada em breve.

