Tirullipa é condenado a pagar R$ 20 mil após polêmica com influencer; relembre o caso

Tirullipa “atuou de forma imprudente”, segundo decisão da Justiça Reprodução/Instagram

O humorista Tirullipa, de 40 anos, foi condenado a pagar uma indenização de R$ 20 mil por danos morais à influenciadora Vitória Lopes. A decisão judicial diz respeito a um episódio ocorrido durante a Farofa da Gkay, em 2022, quando o comediante desamarrou o biquíni de Vitória em meio a uma brincadeira na piscina, diante de dezenas de convidados e câmeras.

Durante o evento, uma festa de aniversário organizada anualmente pela influenciadora Gkay, Tirullipa participou de uma gincana inspirada na “Banheira do Gugu” e, segundo relatos e vídeos que circularam nas redes sociais, tirou a parte de cima do biquíni de algumas convidadas. Entre elas estava Vitória Lopes, que relatou ter sido surpreendida pela atitude do humorista.

Ela alegou que, a partir do episódio, teve sua imagem amplamente exposta em registros nas redes sociais, que mostravam seu corpo seminu, o que causou prejuízos emocionais, psicológicos e profissionais.

sobre o assédio do Tirulipa na farofa da Gkay: ele só foi expulso porque foi filmado, caso contrário, ainda estaria lá, até porque a Gkay estava lá na hora, filmando também e rindo. #farofadagkay #FarofaDaGKayNoMultishow

pic.twitter.com/3PYGZudj0S — bad girl 🍎 (@tuiteiitt) December 7, 2022

No processo, Vitória pediu R$ 300 mil por danos morais, argumentando que perdeu parcerias comerciais e teve sua honra abalada. A juíza Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, responsável pelo caso, considerou o pedido procedente em parte.

‌



Em sua decisão, destacou que Tirullipa “atuou de forma imprudente”, ultrapassando os limites do aceitável e expondo a vítima a uma situação vexatória com grande repercussão social. A magistrada afirmou que “o réu, ao interagir fisicamente com a autora, contribuiu para a posterior divulgação das imagens em que ela aparece despida”, o que comprovaria o nexo causal entre a conduta do comediante e os danos vivenciados por Vitória.

Após a repercussão negativa do caso, Tirullipa chegou a pedir desculpas públicas, reconhecendo que “se excedeu” durante a brincadeira. No entanto, mais tarde minimizou o episódio, classificando as críticas como “mimimi”. “Para todo mundo ali estava normal. Estavam filmando de boa, mas aí começou a acusação da internet, do ‘mimimi’, a outra visão da galera que não estava presente”, disse em entrevista.

‌



Essa não foi a única ação judicial enfrentada por Tirullipa após a Farofa da Gkay de 2022. Ele também foi condenado a pagar R$ 25 mil por danos morais à drag queen Halessia, a quem teria puxado a sunga sem consentimento durante a mesma prova. A situação gerou críticas nas redes sociais e resultou na expulsão do comediante do evento naquele ano.

