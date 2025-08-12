Detalhes do look de Bruna Marquezine que roubou a cena no casamento de Gio Ewbank e Bruno Gagliasso Atriz elegeu visual para cerimônia realizada no sábado (9), no interior do Rio de Janeiro Famosos e TV|Do R7 12/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Bruna Marquezine usou um visual luxuoso no casamento de Gio Ewbank e Bruno Gagliasso.

O look incluiu um vestido longo de R$ 30.150 e uma jaqueta bomber de couro de R$ 38.820, ambas da grife Saint Laurent.

Durante a festa, ela tentou pegar o buquê da noiva, mas ficou com apenas um pequeno galho.

Entre os convidados estavam Juliette, Carolina Dieckmann e Sophie Charlotte. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Todas as peças usadas por Bruna Marquezine são da grife Saint Laurent Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine escolheu um visual de alto valor e estilo marcante para a cerimônia de renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. O evento foi realizado no sábado (9), no Rancho da Montanha, propriedade do casal em Membeca, distrito de Paraíba do Sul, no interior do Rio de Janeiro.

A atriz vestiu um longo com estampa paisley metálica e detalhe franzido, avaliado em R$ 30.150, combinado com uma jaqueta bomber de couro de R$ 38.820. O look foi complementado por um sapato de R$ 11.016, bolsa de R$ 14.840 e colar oversized de vidro, madeira, resina e metal, no valor de R$ 19.710. Todas as peças são da grife Saint Laurent.

Durante a festa, Bruna participou da tradicional disputa pelo buquê da noiva. Ao arremessar o arranjo de arruda, Giovanna Ewbank acabou vendo a amiga ficar apenas com um pequeno galho. O momento foi registrado e compartilhado por Hugo Gloss, que brincou com a situação.

Entre os convidados estavam nomes como Juliette e o noivo, Kaique Cerveny, Sophie Charlotte e Xamã, Maria Gadú, as gêmeas Giselle e Michelle Batista, além de Carolina Dieckmann, que cantou “Sinais de Fogo”, de Preta Gil, ao lado da neta da cantora, Sol de Maria. Fran Gil, filho de Preta, compareceu acompanhado da namorada, Alane Dias.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp