Fe Paes Leme fica de fora do casamento de Gio Ewbank e Bruno Gagliasso, e web não perdoa

Atriz estava em outra festa no dia da cerimônia e internautas debocharam da situação

Fabíola Reipert|Fabíola Reipert

  • A ausência de Fernanda Paes Leme no casamento de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank gerou repercussão nas redes sociais.
  • Enquanto o casal trocava votos, a atriz estava em outra festa, o que não passou despercebido pelos internautas.
  • Fernanda já havia ficado de fora do primeiro casamento do casal em 2010, o que levou a uma série de memes e comentários online.
  • A atriz comentou sobre o afastamento, mencionando diferenças de afinidades e momentos entre ela e o casal.

Fe Paes Leme não foi ao casamento de Gio Ewbank e Bruno Gagliasso Reprodução/Instagram/@fepaesleme/@gioewbank

O que era para ser só mais uma renovação de votos de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank acabou virando uma fofoca das grandes! O motivo? A ausência de uma das amigas de longa data do casal: Fernanda Paes Leme! 💥

Enquanto Bruno e Gio trocavam votos em uma cerimônia luxuosa no último sábado (9), na presença de muitos famosos, Fernanda estava… na Gamboa, curtindo outra festa…

A atriz postou uma foto ao lado do aniversariante Pedro Henrique França.

Mas claro que a web não deixou passar esse detalhe. Internautas logo puxaram a capivara e lembraram que essa não é a primeira vez que Fe Paes Leme fica de fora de um casamento do casal.


Isso porque ela também foi excluída do primeiro casamento, em 2010! E o povo já começou a fazer as contas e os memes:

Fernanda já havia falado sobre o afastamento do casal durante o seu videocast, Grande Surto:


“A gente claramente se afastou, e eu nunca falei disso diretamente, mas não teve uma briga. Teve um monte de pequenas coisas, afinidades diferentes, momentos diferentes e sensibilidades diferentes também.”

Já no podcast Quem pode, pod, que apresentava com a própria Giovanna, Fe havia contado que ficou de fora do primeiro casamento também e que se sentiu “desmadrinhada” por Bruno, com quem era muito amiga antes da entrada de Gio na vida dele.


Será que ela foi convidada e não quis ir à renovação de votos? Ou foi cortada da lista mesmo? 👀

