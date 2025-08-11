Fe Paes Leme fica de fora do casamento de Gio Ewbank e Bruno Gagliasso, e web não perdoa Atriz estava em outra festa no dia da cerimônia e internautas debocharam da situação Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 11/08/2025 - 11h05 (Atualizado em 11/08/2025 - 11h26 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A ausência de Fernanda Paes Leme no casamento de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank gerou repercussão nas redes sociais.

Enquanto o casal trocava votos, a atriz estava em outra festa, o que não passou despercebido pelos internautas.

Fernanda já havia ficado de fora do primeiro casamento do casal em 2010, o que levou a uma série de memes e comentários online.

Fernanda já havia ficado de fora do primeiro casamento do casal em 2010, o que levou a uma série de memes e comentários online.

A atriz comentou sobre o afastamento, mencionando diferenças de afinidades e momentos entre ela e o casal.

Fe Paes Leme não foi ao casamento de Gio Ewbank e Bruno Gagliasso Reprodução/Instagram/@fepaesleme/@gioewbank

O que era para ser só mais uma renovação de votos de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank acabou virando uma fofoca das grandes! O motivo? A ausência de uma das amigas de longa data do casal: Fernanda Paes Leme! 💥

Enquanto Bruno e Gio trocavam votos em uma cerimônia luxuosa no último sábado (9), na presença de muitos famosos, Fernanda estava… na Gamboa, curtindo outra festa…

A atriz postou uma foto ao lado do aniversariante Pedro Henrique França.

Mas claro que a web não deixou passar esse detalhe. Internautas logo puxaram a capivara e lembraram que essa não é a primeira vez que Fe Paes Leme fica de fora de um casamento do casal.

‌



Isso porque ela também foi excluída do primeiro casamento, em 2010! E o povo já começou a fazer as contas e os memes:

tava vendo vídeos do casamento da ewbank e gagliasso e pensando que é o segundo casamento deles que fe paes leme não vai ela deve tá maaal vai precisar de anos p superar igual o primeiro kkkkkkk — fer (@nandagwis) August 10, 2025

Morta que a Fe Paes Leme foi barrada de mais um casamento da Giovanna e do Bruno.

Eu particularmente acho que a Gio aguentou muito e ainda foi simpática pic.twitter.com/ytKil98sUl — Hablo Mesmo (@so__observo) August 9, 2025

Fernanda já havia falado sobre o afastamento do casal durante o seu videocast, Grande Surto:

‌



“A gente claramente se afastou, e eu nunca falei disso diretamente, mas não teve uma briga. Teve um monte de pequenas coisas, afinidades diferentes, momentos diferentes e sensibilidades diferentes também.”

Já no podcast Quem pode, pod, que apresentava com a própria Giovanna, Fe havia contado que ficou de fora do primeiro casamento também e que se sentiu “desmadrinhada” por Bruno, com quem era muito amiga antes da entrada de Gio na vida dele.

‌



Será que ela foi convidada e não quis ir à renovação de votos? Ou foi cortada da lista mesmo? 👀

