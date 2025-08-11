Fe Paes Leme fica de fora do casamento de Gio Ewbank e Bruno Gagliasso, e web não perdoa
Atriz estava em outra festa no dia da cerimônia e internautas debocharam da situação
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
O que era para ser só mais uma renovação de votos de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank acabou virando uma fofoca das grandes! O motivo? A ausência de uma das amigas de longa data do casal: Fernanda Paes Leme! 💥
Enquanto Bruno e Gio trocavam votos em uma cerimônia luxuosa no último sábado (9), na presença de muitos famosos, Fernanda estava… na Gamboa, curtindo outra festa…
A atriz postou uma foto ao lado do aniversariante Pedro Henrique França.
Mas claro que a web não deixou passar esse detalhe. Internautas logo puxaram a capivara e lembraram que essa não é a primeira vez que Fe Paes Leme fica de fora de um casamento do casal.
Isso porque ela também foi excluída do primeiro casamento, em 2010! E o povo já começou a fazer as contas e os memes:
Fernanda já havia falado sobre o afastamento do casal durante o seu videocast, Grande Surto:
“A gente claramente se afastou, e eu nunca falei disso diretamente, mas não teve uma briga. Teve um monte de pequenas coisas, afinidades diferentes, momentos diferentes e sensibilidades diferentes também.”
Já no podcast Quem pode, pod, que apresentava com a própria Giovanna, Fe havia contado que ficou de fora do primeiro casamento também e que se sentiu “desmadrinhada” por Bruno, com quem era muito amiga antes da entrada de Gio na vida dele.
Será que ela foi convidada e não quis ir à renovação de votos? Ou foi cortada da lista mesmo? 👀
✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp