Veja os famosos que já foram diagnosticados com a doença de Lyme Justin Timberlake escreveu que tem vivido com a doença e cogitou cancelar a turnê 'Forget Tomorrow' Famosos e TV|Do R7 31/07/2025 - 17h22 (Atualizado em 31/07/2025 - 17h22 )

RESUMO DA NOTÍCIA Justin Timberlake foi diagnosticado com a doença de Lyme.

Ele relatou dores nos nervos, fadiga intensa e enjoos durante a turnê "Forget Tomorrow".

A doença é transmitida por carrapatos e pode levar a problemas neurológicos se não tratada rapidamente.

Outros famosos, como Avril Lavigne e Justin Bieber, também já foram diagnosticados com a doença. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Justin Timberlake revela diagnóstico de doença de Lyme após término de turnê Reprodução Instagram

Justin Timberlake revelou nesta quinta-feira (31) que foi diagnosticado com a doença de Lyme e contou que enfrentou problemas de saúde durante a turnê “Forget Tomorrow”, que terminou nesta semana. O cantor explicou que sentia dores nos nervos, fadiga intensa e enjoos, e que chegou a considerar interromper os shows.

“Conviver com isso pode ser extremamente debilitante, tanto mental quanto fisicamente. Quando recebi o diagnóstico, fiquei chocado, com certeza. Mas, pelo menos, eu conseguia entender por que eu estava no palco com uma dor enorme nos nervos ou simplesmente sentindo uma fadiga ou enjoo insanos”, disse o cantor.

A doença de Lyme é uma infecção bacteriana transmitida por carrapatos do grupo Ixodes. Ela pode começar com sintomas semelhantes aos de uma gripe e provocar febre, dores de cabeça, fadiga e uma erupção cutânea em formato de alvo.

Se não for tratada rapidamente, pode causar problemas neurológicos, cardíacos e articulares. O tratamento é feito com antibióticos e costuma ser eficaz. Nos casos crônicos, os sintomas podem persistir por meses.

‌



A condição é rara no Brasil e mais comum nos Estados Unidos e na Europa. Ela ficou conhecida a partir da década de 1970, quando foi identificada na cidade de Lyme, em Connecticut, nos Estados Unidos.

Além de Timberlake, outros artistas internacionais já compartilharam publicamente o diagnóstico. Entre eles estão:

Avril Lavigne,

Justin Bieber,

Yolanda Hadid,

Bella Hadid,

Ben Stiller,

Shania Twain,

Alec Baldwin,

Amy Schumer,

Kelly Osbourne,

Ramona Singer,

Fletcher,

Debbie Gibson,

Ryan Sutter,

Kelley Flanagan,

Riley Keough,

Ally Hilfiger,

Miranda Hart e

Kris Kristofferson.

