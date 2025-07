Justin Timberlake revela diagnóstico de doença de Lyme após término de turnê Cantor contou nas redes sociais que considerou cancelar shows, mas decidiu seguir com a agenda mesmo enfrentando problemas de saúde Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 31/07/2025 - 15h01 (Atualizado em 31/07/2025 - 15h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Justin Timberlake revela diagnóstico de doença de Lyme após término de turnê Reprodução Instagram

Nesta quinta-feira (31), Justin Timberlake relevou que foi diagnosticado com a doença de Lyme, uma enfermidade transmitida pelo carrapato e que pode afetar todo o corpo humano.

O cantor se abriu em suas redes sociais e contou que teve que enfrentar esse problema de saúde durante sua turnê 'Forget Tomorrow’.

RESUMO DA NOTÍCIA Justin Timberlake foi diagnosticado com a doença de Lyme, transmitida por carrapatos.

O cantor compartilhou a notícia em suas redes sociais e mencionou enfrentar problemas de saúde durante a turnê 'Forget Tomorrow'.

Justin considerou cancelar os shows, mas optou por seguir em frente devido à alegria de se apresentar.

A doença pode afetar todo o corpo humano e Timberlake lidou com os desafios durante a turnê. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Segundo Justin, ele pensou em parar com a turnê após o diagnóstico, mas decidiu continuar porque a alegria de estar nos palcos supera o estresse que seu corpo estava sentindo.

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.