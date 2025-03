Selena Gomez e Benny Blanco lançam projeto mais íntimo e vulnerável da carreira com ‘I Said I Love You First’ Primeiro álbum colaborativo do casal, lançado na sexta-feira (21), celebra uma nova fase na vida e na carreira da cantora e do produtor Música|Carol Malheiro* 25/03/2025 - 15h29 (Atualizado em 25/03/2025 - 15h29 ) twitter

Selena Gomez e Benny Blanco lançaram primeiro álbum colaborativo Reprodução/Instagram/@selenagomez

Selena Gomez e Benny Blanco anunciaram o noivado em dezembro de 2024 e, após dois meses, divulgaram o primeiro álbum colaborativo. I Said I Love You First, lançado na sexta-feira (21), surpreende desde a primeira faixa, criando a sensação de intimidade e sensibilidade ideais para as expectativas do público.

O álbum foi idealizado por Blanco após o produtor ver a noiva em um momento de vulnerabilidade, considerando desistir da música. Essa não é a primeira parceria do casal, que já colaborou com hits como Same Old Love e Kill ‘Em With Kindness do álbum Revival, de 2015, e a faixa I Can’t Get Enough, em parceria com Tainy e J Balvin, de 2019.

Mas, na verdade, a primeira vez que os dois trabalharam juntos foi em 2013, quando Selena Gomez, com apenas 16 anos, estava começando na carreira musical e contava com a ajuda de Blanco, um produtor já conhecido na indústria, a pedido da mãe dela.

Em I Said I Love You First, a intenção do casal era fazer dessa a experiência mais íntima e confortável possível, o que eles conseguem. Benny Blanco contou, em entrevista à Interview Magazine, que ele e Selena não iam sempre ao estúdio para gravar as músicas, e parte do trabalho era realizado em casa, com grande flexibilidade para criação de acordes, de letras e de melodias quando os momentos de criatividade surgissem. “Eu geralmente trabalho assim quando estou por conta própria, é muito legal poder fazer isso com ela”, disse o produtor.

‌



No novo projeto, a cantora se abre com o público sobre as inseguranças quanto à idade, ao corpo, às relações afetivas anteriores e à entrada em uma nova fase da vida e da carreira. As influências e experiências pessoais de Selena Gomez são compartilhadas em letras sensíveis e sinceras.

A faixa de abertura homônima ao título do álbum é uma carta aberta da cantora, com 44 segundos. Ela agradece a todos que a viram crescer e fizeram parte importante da vida dela, e promete não decepcioná-los com a voz embargada. O início dá o tom de intimidade que o álbum fornece enquanto projeto musical.

‌



Já no single Younger And Hotter Than Me a cantora ressalta a insegurança com a passagem do tempo, o envelhecimento e os relacionamentos anteriores, expressando na letra uma comparação com uma mulher mais nova e mais bela.

O clipe da música, dirigido por Jake Schreier, é acompanhado por um tom acalente em que acompanhamos Selena em uma jornada introspectiva entre reconhecer e compartilhar as inseguranças. Em uma experiência cinematográfica agradável, a cantora consegue comover e entreter acompanhada por uma direção inteligente.

‌



Selena Gomez em clipe de 'Younger and Hotter Than Me' Reprodução/Instagram/@selenagomez

A faixa, em parceria com Gracie Abrams, Call Me When You Break Up, é o ponto fraco da experiência intimista criada por Selena e Blanco. A música, que é a primeira lançada do projeto em 25 de fevereiro, abre com uma mensagem de voz que adianta o conteúdo da letra: a insistência em amar uma pessoa que já está comprometida. As repetições na música de dois minutos a tornam efêmera e esquecível, ao ponto que o refrão viciante é uma via de mão dupla, chiclete na primeira vez, cansativo ao final da primeira semana.

A qualidade da balada Sunset Blvd ofusca as falhas individuais de outras músicas. Com uma melodia que lembra as discotecas e as festas da década passada, a música vicia ao primeiro toque e traz uma sensualidade ao projeto.

O clipe de Sunset Blvd, lançado em 14 de março, é cheio de referências a filmes clássicos, como One From The Heart (1982) e Sunset Boulevard (1950). A estética retrô é acompanhada por uma sensação de intimidade entre Selena Gomez e o público que narra na faixa o primeiro encontro entre ela e Benny Blanco na Sunset Boulevard, famosa avenida de Los Angeles.

Selena Gomez em clipe de 'Sunset Boulevard', com direção de Petra Collins Reprodução/Instagram/@selenagomez

Na faixa de encerramento Scared Of Loving You, Selena Gomez se abre sobre o medo de perder Benny Blanco, de falhar no relacionamento, de decepcioná-lo e confessa que não tem medo de amá-lo. A mensagem romântica evidencia uma troca afetiva muito importante na carreira de ambos.

Em geral, I Said I Love You First entrega o que promete. Todas as músicas casam perfeitamente com a intenção do álbum em ser intimista, vulnerável e acalente, que conforta o público que espera ver uma versão mais confortável e otimista de Selena Gomez. Os dois funcionam juntos, algo que devem reprisar mais vezes no futuro.

*Sob supervisão de Camila Juliotti