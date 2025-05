‘Something Beautiful’ mostra que Miley Cyrus não está nem aí para os números Disco deixa claro a versatilidade da antiga Hannah Montana em diferentes gêneros musicais Música|Leonardo Devienne*, do R7 31/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/05/2025 - 02h00 ) twitter

Miley Cyrus lançou álbum nesta sexta-feira (30) Reprodução/Instagram @mileycyrus

Em Something Beautiful, a cantora norte-americana Miley Cyrus prova que é uma artista flexível. Com uma vasta discografia, que vai do country, passa pelo rock até o pop experimental, seu álbum lançado nesta sexta-feira (30) mostra que a cantora não está a procura de números ou sucesso em streamings, mas, sim, ocupada com seu próprio modo de fazer arte.

É difícil superar algo como o sucesso estrondoso de Flowers, single que rendeu 2,5 bilhões de acessos no streaming e os dois primeiros Grammys da cantora. Seu disco anterior tinha letras sobre superação e independência, que remetem a sua separação do ator Liam Hemsworth. Em Something Beautiful, a cantora busca compreender ideias mais abstratas, como beleza, amor e intimidade.

Principais faixas

Além dos singles já lançados, o primeiro destaque é Easy Lover. Encaixada entre dois interlúdios, a batida incessante contagia e convida o ouvinte a dançar. A letra fala sobre uma paixão complicada onde, mesmo tendo poder de destruir como uma chama, ela se propõe a “dançar nas cinzas” e se envolver em uma relação que pode a destruir.

Já Every Girl You’ve Ever Loved traz a participação da modelo e apresentadora Naomi Campbell. Ao invés de ser uma chamada para a pista de dança, a faixa é uma convocação para a passarela. Os versos cantam sobre a insatisfação de nunca ser suficiente para seu parceiro. A participação de Campbell, contudo, é tímida, aparecendo somente no final da música.

Miley Cyrus não está a procura de números Reprodução/Instagram @mileycyrus

A melhor faixa do trabalho é, sem dúvida, Golden Burning Sun. Serve como o coração do disco e é onde Miley nos permite um olhar mais pessoal sobre sua perspectiva a respeito de um romance. Ela sonha em construir uma vida com a pessoa amada, com direito a casa própria e a jantares com o sogro. A voz rouca da cantora, com os toques delicados da guitarra, embalam o ouvinte a se emocionar com esta música tão pessoal.

Reborn traz referências à Lady Gaga em sua era Born This Way. Com o som de um coral no início da faixa, a comparação à Marry The Night é incontornável. A música é dançante, mas não consegue ser mais que um pastiche sem personalidade de outras produções do gênero.

End of The World serve como um single pronto para ser tocado no rádio, podendo ser apreciado por aqueles não tão íntimos da cultura pop. Suas letras sobre prazeres inconsequentes enquanto o mundo se detona revelam uma falta de seriedade proposital em relação às temáticas mais profundas, machucando sua coesão geral.

Em suma, Something Beautiful se encontra na fragmentação de gêneros. O pop é misturado ao funk com uma pitada de baladas ao longo do disco. Apesar de parecer muito diferente ou experimental, só fortalece a imagem de Miley Cyrus como uma artista no controle de sua visão artística.

*Sob supervisão de Thaís Sant’Anna