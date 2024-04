Disney investe US$ 1,5 bilhão na Epic Games para criar “universo” de Fortnite com Star Wars, Marvel, Pixar e mais A Disney anunciou um investimento de US$ 1,5 bilhão na Epic Games, unindo as duas empresas em uma nova empreitada para combinar...

A Disney anunciou um investimento de US$ 1,5 bilhão na Epic Games, unindo as duas empresas em uma nova empreitada para combinar Fortnite com franquias de peso do entretenimento, como Star Wars, Pixar, Marvel, Avatar e mais.

“A Walt Disney Company e a Epic Games colaborarão em um universo totalmente novo de jogos e entretenimento que expandirá ainda mais o alcance das adoradas histórias e experiências da Disney. A Disney também investirá US$ 1,5 bilhão para adquirir uma participação acionária na Epic Games juntamente com o projeto plurianual”, anunciou a Disney.

“Além de ser uma experiência de jogo de classe mundial e de interoperar com Fortnite, o novo universo persistente oferecerá uma infinidade de oportunidades para os consumidores jogarem, assistirem, comprarem e interagirem com conteúdo, personagens e histórias da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar e muito mais. Jogadores, gamers e fãs poderão criar suas próprias histórias e experiências, expressar seu fandom de uma forma distintamente Disney e compartilhar conteúdo entre si da maneira que eles amam. Tudo isso será alimentado pelo Unreal Engine”.

A Disney não informou qual foi o volume de ações comprado e, consequentemente, o tamanho da sua participação na Epic Games, mas o CEO Bob Iger chamou o investimento de “provavelmente nossa maior incursão no espaço de jogos de todos os tempos”.

“Nosso novo e emocionante relacionamento com a Epic Games reunirá as marcas e franquias amadas da Disney com o imensamente popular Fortnite em um novo universo transformacional de jogos e entretenimento”, comentou Iger.

“O que penso não ser apenas oportuno, mas também um passo importante quando se olha para as tendências demográficas e onde a Geração Alfa e a Geração Z e até mesmo os millennials estão gastando o seu tempo e meios de comunicação”, disse ele.

Embora a Disney tenha grande experiência com a criação e publicação de jogos em iniciativas passadas, há muitos anos sua participação neste mercado se deu pela via do licenciamento de suas marcas a parceiras, como Star Wars com a EA e agora a Ubisoft, e os jogos da Marvel cedidos a várias produtoras.

Com a Epic, a Disney já fez acordos para colocar os personagens da Marvel, Star Wars, Tron e outros em Fortnite.

“A Disney foi uma das primeiras empresas a acreditar no potencial de unir seus mundos com o nosso em Fortnite, e eles usam o Unreal Engine em seu portfólio”, disse o fundador e CEO da Epic Games, Tim Sweeney, em um comunicado. “Agora estamos colaborando em algo totalmente novo para construir um ecossistema persistente, aberto e interoperável que unirá as comunidades Disney e Fortnite”.

