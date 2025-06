A música se despede de Brian Wilson, genial compositor e cérebro dos Beach Boys Lendário músico morreu na tarde desta quarta-feira (11), aos 82 anos Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 11/06/2025 - 14h50 (Atualizado em 11/06/2025 - 14h50 ) twitter

A música se despede nesta quarta-feira (11) de Brian Wilson, um dos maiores compositores de todos os tempos e cérebro dos Beach Boys. Ele tinha 82 anos.

Entre suas inúmeras composições, estão clássicos do rock como Surfin’ U.S.A, Get Around, God Only Knows, Don’t Worry Baby e California Girls. Em todas elas é notável a identidade vocal iningualável impressa nos Beach Boys.

A música se despede de Brian Wilson, genial compositor e cérebro dos Beach Boys Takahiro Kyono / Creative Commons

“É com o coração partido que anunciamos o falecimento do nosso querido pai, Brian Wilson”, iniciou o comunicado da família do artista nas redes sociais. “Estamos sem palavras neste momento. Por favor, respeitem nossa privacidadeneste momento, pois nossa família está de luto. Sabemos que estamos compartilhando nossa dor com o mundo”.

Brian Wilson sofria de um “grave distúrbio nerocognitivo” segundo seus agentes. O artista também enfrentava problemas de saúde mental há mais de cinco décadas.

‌



Pet Sounds, lançado em 1966 e considerado um dos grandes álbuns duplos do rock, é imerso da genialidade de Wilson. Ainda que este trabalho não tivesse uma performance comercial à sua altura, serviu de grande inspiração aos Beatles, que lançaria posteriormente o icônico Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band, aclamado pela crítica como o primeiro genuíno LP da indústria musical, pela sua inovadora concepção sonora à época.

A última vez em que Brian Wilson veio ao Brasil foi em 2004, quando trouxe a turnê Smile.

‌



Wilson deixa uma obra atemporal, que será sempre um norte nos caminhos do rock e celebrada pela laureada gama de composições que conquistaram milhões de pessoas ao longo dos anos.

