ABBA conquista público jovem e geração Z representa 50% dos ouvintes em 2025 Novas gerações estão descobrindo o lendário quarteto sueco, que conquistou o mundo nas décadas de 1970 e 1980 Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 23/07/2025 - 11h15 (Atualizado em 23/07/2025 - 12h34 )

ABBA conquista a Geração Z, que é 50% de seus ouvintes em 2025 Foto: Universal Music / Polar

O lendário quarteto sueco ABBA, ícone da música pop dos anos 1970 e início dos 1980, voltou a ocupar os holofotes em 2025 com um feito impressionante: a faixa Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) ultrapassou a marca de 1 bilhão de reproduções no Spotify.

Esse marco não apenas reafirma o legado da banda, como também revela uma transformação cultural significativa: a aproximação entre gerações por meio da música.

RESUMO DA NOTÍCIA ABBA, ícone da música pop, atinge 1 bilhão de streams com "Gimme! Gimme! Gimme!" em 2025.

50% dos ouvintes atuais pertencem à Geração Z, que redescobriu a banda por meio do TikTok.

A música é popularizada por sua presença em filmes, playlists e projetos inovadores como ABBA Voyage.

O sucesso intergeracional do ABBA comprova a capacidade da música de unir diferentes épocas e estilos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A conquista coloca a canção ao lado de Dancing Queen, outro sucesso do grupo que já havia atingido esse patamar em 2023. Ambas as músicas agora fazem parte do seleto Billions Club da plataforma, que reúne faixas com mais de 1 bilhão de streams. O fenômeno é ainda mais notável por se tratar de músicas lançadas há mais de quatro décadas, provando que a sonoridade do ABBA continua relevante.

O renascimento de Gimme! Gimme! Gimme! não aconteceu por acaso: a música tem sido amplamente utilizada em redes sociais, especialmente no TikTok, onde usuários da Geração Z criam coreografias e vídeos nostálgicos ao som da batida disco. Essa apropriação digital do clássico tem sido essencial para sua popularização entre públicos que sequer eram nascidos quando a música foi lançada.

‌



Segundo dados do Spotify, 50% dos ouvintes do ABBA em 2025 pertence à Geração Z e mais de 11 milhões de usuários dessa faixa etária descobriram o grupo pela primeira vez neste ano, contribuindo significativamente para o aumento de 150% nas reproduções globais do catálogo da banda nos últimos cinco anos. Isso demonstra que, mesmo em uma era dominada por algoritmos e tendências efêmeras, há espaço para a redescoberta de obras atemporais.

O sucesso do ABBA na cultura popular

O sucesso de Gimme! Gimme! Gimme! também se deve à sua presença em diversos produtos culturais. Além de ter sido sampleada por Madonna no single Hung Up, a música foi interpretada no filme Mamma Mia! e aparece em incontáveis playlists criadas por usuários. Essa multiplicidade de aparições reforça o caráter universal da obra, que transcende barreiras linguísticas e temporais.

‌



Outro fator que contribui para a longevidade do ABBA é o projeto ABBA Voyage, uma série de apresentações digitais em Londres que utiliza avatares holográficos dos integrantes originais. A iniciativa tem atraído públicos diversos e gerado receitas expressivas, mostrando que a banda continua inovando na forma de se conectar com os fãs.

A trajetória de Gimme! Gimme! Gimme! é também um reflexo da evolução da indústria musical. Antigamente, o sucesso de uma faixa era medido por vendas físicas e execuções em rádio. Hoje, o impacto é avaliado por métricas digitais, como streams e engajamento em redes sociais. Nesse novo cenário, clássicos como os do ABBA encontram terreno fértil para ressurgirem com força total.

‌



A letra da música, que expressa o desejo por companhia durante a madrugada, continua ressoando com ouvintes de todas as idades. Sua melodia contagiante e produção refinada, inspirada por artistas como Donna Summer (1948-2012), garantem que a faixa permaneça atual e envolvente. É uma prova de que boas composições resistem ao tempo e se adaptam às novas formas de consumo.

Em um mundo cada vez mais fragmentado por nichos e bolhas digitais, o sucesso intergeracional do ABBA é um lembrete poderoso de que a música pode ser um elo entre diferentes épocas e estilos de vida.

A banda, que começou como um quarteto cabaré chamado Festfolk, tornou-se um fenômeno global graças à sua capacidade de criar canções que falam diretamente ao coração.

O marco de 1 bilhão de streams é um símbolo da capacidade da arte de se reinventar e permanecer viva. E, nesse sentido, o ABBA continua sendo uma ponte entre o passado e o presente, entre o vinil e o streaming, entre pais e filhos.

Em outras palavras, uma verdadeira celebração da música como linguagem universal.

