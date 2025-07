Ariana Grande emplaca 21 músicas com mais de 1 bilhão de plays no Spotify Feito da artista pop redefine os padrões da indústria musical no século XXI Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 22/07/2025 - 11h42 (Atualizado em 22/07/2025 - 12h05 ) twitter

Desde sua estreia em 2013, Ariana Grande tem demonstrado uma habilidade rara de se reinventar sem perder sua essência Reprodução/Instagram/@arianagrande

Ariana Grande acaba de alcançar um feito que redefine os padrões da indústria musical: tornou-se a primeira artista feminina a acumular 21 músicas com mais de 1 bilhão de reproduções no Spotify.

Essa conquista não apenas solidifica sua posição como uma das vozes mais influentes da era digital, mas também revela a consistência e o poder de sua conexão com o público global.

RESUMO DA NOTÍCIA Ariana Grande se torna a primeira artista feminina com 21 músicas com mais de 1 bilhão de streams no Spotify.

O hit "Problem", em parceria com Iggy Azalea, marca este novo recorde em sua carreira.

A artista mantém uma forte conexão com o público e diversifica seu catálogo através de colaborações com grandes nomes.

Seu álbum mais recente, "Eternal Sunshine", também contribui para seu sucesso contínuo e relevância na indústria musical. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Desde sua estreia em 2013 com o álbum Yours Truly, Ariana tem demonstrado uma habilidade rara de se reinventar sem perder sua essência. Com vocais potentes, estética refinada e uma presença marcante nas redes sociais, ela construiu uma carreira que transcende gêneros e gerações.

O novo marco foi alcançado com a faixa Problem, parceria da artista com Iggy Azalea, que se junta a uma lista impressionante de sucessos como 7 Rings, Thank U, Next, Into You, God is a Woman e Rain On Me.

Talento, estratégia e timing: os elementos do sucesso de Ariana Grande

A trajetória de Ariana Grande no streaming é marcada por uma combinação de talento, estratégia e timing. Ela soube aproveitar o crescimento das plataformas digitais para expandir seu alcance, lançando músicas que rapidamente se tornaram virais e colecionando parcerias com nomes de peso como Lady Gaga, Justin Bieber, Nicki Minaj e The Weeknd.

Essas colaborações não apenas ampliaram sua base de fãs, mas também contribuíram para a diversidade sonora de seu catálogo.

O sucesso de Ariana Grande no Spotify é reflexo de uma carreira construída com atenção aos detalhes. Cada lançamento é acompanhado por uma estética visual forte, campanhas promocionais bem planejadas e uma interação constante com os fãs. Além disso, sua versatilidade vocal permite que ela transite com facilidade entre o pop, R&B, trap e até influências do musical, como demonstrado em sua participação no filme Wicked.

Eternal Sunshine, seu álbum mais recente, também tem desempenhado papel importante nessa nova fase. Com faixas introspectivas e produção refinada, o disco mostra sua maturidade, sem perder o apelo comercial.

A canção We Can’t Be Friends (Wait for Your Love), por exemplo, já ultrapassou a marca de 1 bilhão de streams e se destaca como um dos maiores sucessos do projeto.

O impacto cultural de Ariana Grande vai além dos números: ela é uma figura que representa empoderamento, autenticidade e inovação. Ao quebrar recordes e desafiar expectativas, Ariana inspira uma nova geração de artistas e fãs.

Sua presença constante nos charts e nas redes sociais mostra que ela não é apenas uma cantora de sucesso, mas uma força criativa que molda tendências e conversa com o espírito do tempo.

Agora, com este novo marco, Ariana Grande entra para um clube extremamente seleto de artistas que dominaram o streaming. E o mais impressionante é que, mesmo após mais de uma década de carreira, ela continua relevante, lançando hits que conquistam tanto os fãs antigos quanto os novos.

A expectativa é que, com o ritmo atual, novas faixas entrem para esse grupo em breve.

