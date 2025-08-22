Beatles: ‘Anthology’ completa 30 anos e ganha reedição remasterizada e nova série no streaming Documentário icônico é restaurado com qualidade superior, ganha episódio inédito e se prepara para uma campanha global multimídia Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 22/08/2025 - 10h54 (Atualizado em 22/08/2025 - 11h07 ) twitter

Beatles: 'Anthology' completa 30 anos e ganha reedição remasterizada e nova série no streaming Foto: Universal Music / Calderstone / Apple Corps

Três décadas após sua estreia original, a série documental The Beatles Anthology está prestes a ganhar uma nova vida. Em uma iniciativa ambiciosa que une nostalgia, tecnologia e narrativa musical, o projeto foi completamente restaurado e remasterizado, com lançamento previsto para novembro de 2025 na plataforma de streaming Disney+.

Além disso, a série será acompanhada por novos álbuns e uma edição comemorativa do livro oficial, compondo uma campanha global que promete emocionar fãs antigos e conquistar novas gerações.

Originalmente lançada em 1995, The Beatles Anthology revolucionou o formato de documentários musicais ao permitir que os próprios integrantes — John Lennon (1940–1980), Paul McCartney, George Harrison (1943–2001) e Ringo Starr — contassem sua história em primeira pessoa. Sem narradores externos ou entrevistas convencionais, a série mergulha na trajetória da banda desde os primeiros dias em Liverpool e Hamburgo até o auge da Beatlemania, a influência cultural nos anos 1960 e o eventual fim do grupo.

Com supervisão da Apple Corps e colaboração das equipes de Peter Jackson (Wingnut Films e Park Road Post), Anthology foi restaurada com tecnologia de ponta. Giles Martin, filho do lendário produtor George Martin — este, amplamente reconhecido como o ‘quinto beatle’ — ficou responsável pela remasterização do áudio, trazendo nova profundidade às músicas que marcaram gerações. A qualidade visual também foi aprimorada, oferecendo imagens em alta definição que revelam detalhes antes imperceptíveis.

‘Anthology’ terá um episódio inédito

Beatles: 'Anthology' completa 30 anos e ganha reedição remasterizada e nova série no streaming Foto: Universal Music / Calderstone / Apple Corps

Uma das grandes novidades é a inclusão de um nono episódio totalmente inédito. Esse capítulo extra apresenta imagens raras dos bastidores, registradas entre 1994 e 1995, quando Paul, George e Ringo se reuniram para trabalhar na série original. O episódio mostra momentos íntimos de reflexão, onde os músicos compartilham memórias e discutem o impacto duradouro da banda em suas vidas e na cultura mundial.

A campanha inclui o relançamento dos álbuns Anthology em formato expandido. Serão quatro volumes, com destaque para o Anthology 4, que traz 13 faixas inéditas, incluindo demos e gravações de sessões nunca divulgadas. Também estão presentes novas versões dos sucessos Free As A Bird e Real Love, com vocais de John Lennon restaurados por meio de tecnologia de separação de áudio, sob produção de Jeff Lynne, líder do Electric Light Orchestra.

Todos esses lançamentos estarão disponíveis a partir de 21 de novembro, prometendo uma experiência sonora renovada para os fãs.

Livro sobre ‘Anthology’ contará com 1.300 imagens com registros raros dos Beatles

Complementando o projeto, será publicada uma edição especial de 25 anos do livro The Beatles Anthology, com lançamento marcado para 14 de outubro. O livro reúne depoimentos dos quatro integrantes, além de colaboradores próximos como Neil Aspinall, George Martin e Derek Taylor.

O exemplar, com 368 páginas e mais de 1.300 imagens, incluindo fotos raras, documentos e obras de arte, oferece uma visão íntima e detalhada da jornada dos Beatles, desde os primeiros ensaios até os últimos acordes.

A Disney+ já havia apresentado a série Get Back, dos Beatles, também dirigida por Peter Jackson, que recebeu enorme aclamação da crítica e do público. Com a nova versão de Anthology, espera-se repetir o sucesso e ampliar ainda mais o legado dos Fab Four no universo digital.

A reedição de The Beatles Anthology representa um reencontro com a essência de uma banda que redefiniu os limites da música popular e reafirma o poder atemporal da arte de quatro jovens que mudaram o mundo com suas canções.

