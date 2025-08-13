Beyoncé conquista seu primeiro Emmy por especial na Netflix Com ‘Beyoncé Bowl’, popstar adiciona o Emmy à sua coleção de prêmios e reforça seu legado como uma das maiores estrelas da música global Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 13/08/2025 - 12h27 (Atualizado em 13/08/2025 - 12h37 ) twitter

Beyoncé conquista seu primeiro Emmy por especial na Netflix Foto: Reprodução / Instagram / @beyonce

A trajetória de Beyoncé acaba de ganhar mais um capítulo histórico. A cantora, compositora, produtora e ícone cultural foi premiada com seu primeiro Emmy, um dos mais prestigiados troféus da TV norte-americana.

A conquista veio graças ao especial Beyoncé Bowl, uma apresentação realizada durante o famoso intervalo da NFL e transmitida ao vivo pela Netflix. O espetáculo venceu na categoria de Melhor Figurino para Programação de Variedades, Não-Ficção ou Reality, com os créditos divididos entre Beyoncé e a designer Shiona Turini.

Esse reconhecimento marca um momento significativo na carreira de Beyoncé, que já acumula 35 Grammys — sendo a maior vencedora da história da premiação musical — e uma indicação ao Oscar.

Com o Emmy agora em mãos, Beyoncé se torna oficialmente uma EG, termo usado para artistas que possuem prêmios Emmy e Grammy.

Embora ainda não tenha conquistado o Oscar ou o Tony, ela está cada vez mais próxima de integrar o seleto grupo EGOT, formado por talentos que se destacaram nas quatro principais áreas do entretenimento: televisão, música, cinema e teatro.

Apesar de sua influência e presença constante em grandes produções audiovisuais, Beyoncé ainda não havia vencido um Emmy até este ano. Ela já havia sido indicada em quatro ocasiões anteriores: em 2013, pelo show no Super Bowl; em 2015, pelo registro da turnê On The Run; em 2016, pelo álbum visual Lemonade e em 2019, pelo documentário Homecoming, também lançado pela Netflix. Todas essas produções foram amplamente elogiadas por crítica e público, mas não renderam a estatueta.

‘Beyoncé Bowl’ ajudou no sucesso do álbum ‘Cowboy Carter’ de Beyoncé

O Beyoncé Bowl, por sua vez, foi uma performance especial que serviu como estreia ao vivo das faixas do álbum Cowboy Carter, lançado em 2024 e vencedor do Grammy de Álbum do Ano. A apresentação foi marcada por uma estética ousada, figurinos impactantes e uma direção artística que mesclou referências à cultura country com o estilo inconfundível da artista.

Nos Estados Unidos, o status de EGOT é considerado um dos maiores reconhecimentos que um artista pode alcançar. Apenas um número restrito de personalidades conseguiu conquistar os quatro prêmios: Emmy (televisão), Grammy (música), Oscar (cinema) e Tony (teatro).

Em 2022, ela chegou perto de conquistar o Oscar ao ser indicada na categoria de Melhor Canção Original por Be Alive, composta para o filme King Richard: Criando Campeãs, estrelado por Will Smith. Embora não tenha vencido, a indicação reforçou sua versatilidade e capacidade de transitar por diferentes linguagens artísticas.

No entanto, até o momento, Beyoncé não realizou trabalhos no teatro, o que a mantém distante do Tony — o prêmio dedicado às produções da Broadway.

