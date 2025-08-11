Conheça a TV interativa voltada à música que chega ao mercado com 100 milhões de faixas Após anos de tentativas e uma reestruturação financeira, plataforma Roxi promete transformar a experiência de consumo musical na televisão Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 11/08/2025 - 11h54 (Atualizado em 11/08/2025 - 12h22 ) twitter

Conheça a TV interativa voltada à música que chega ao mercado com 100 milhões de faixas Foto: Reprodução / Roxi

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Roxi, canal interativo de música, é lançado nos EUA com mais de 100 milhões de faixas disponíveis.

A plataforma permite que os usuários escolham o que assistir, navegando por videoclipes e artistas em tempo real.

A empresa passou por reestruturação e agora pertence à FastStream Interactive Limited, após dificuldades financeiras.

Roxi busca se destacar em um mercado competitivo, apostando na interatividade e personalização como diferencial frente a serviços de streaming tradicionais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A indústria da música e da televisão acaba de ganhar um novo protagonista: o canal interativo Roxi, que finalmente entrou em operação nos Estados Unidos. Disponível em 31 mercados norte-americanos, a plataforma oferece uma proposta inovadora que une o dinamismo da TV com a personalização do streaming musical.

Com um catálogo impressionante de mais de 100 milhões de músicas, o serviço permite que os espectadores naveguem por videoclipes, pesquisem artistas, faixas, gêneros e até estados de espírito, tudo em tempo real e sob demanda.

Esse lançamento marca um ponto de virada para a empresa, que passou por uma série de desafios antes de chegar ao mercado norte-americano. Originalmente conhecida como Electric Jukebox e posteriormente como Roxi, a companhia enfrentou dificuldades financeiras que culminaram em uma aquisição por meio de um buyout gerencial.

A nova fase da empresa, agora sob o nome FastStream Interactive Limited, mantém a marca Roxi como carro-chefe de seu canal musical, sinalizando que a essência do projeto foi preservada, mas com uma estrutura mais sólida e ambiciosa.

‌



Roxi chega ao mercado dos EUA com 100 milhões de faixas Foto: Reprodução / Roxi

O investimento da empresa de mídia Sinclair foi fundamental para viabilizar a estreia do canal nos EUA. Com presença em dezenas de mercados, a empresa oferece a infraestrutura necessária para que Roxi alcance milhões de lares, posicionando-se como uma alternativa moderna à televisão musical tradicional. A proposta é clara: oferecer uma experiência interativa, onde o espectador não apenas assiste, mas escolhe o que quer ver, ouvir e descobrir.

Segundo Rob Lewis, CEO da FastStream Interactive, o lançamento do canal Roxi é apenas o começo. A empresa planeja expandir sua atuação com canais de TV interativos voltados para outros segmentos além da música, o que demonstra uma visão estratégica voltada para a convergência entre mídia tradicional e tecnologia digital. Essa abordagem pode representar uma nova tendência no setor, onde a interatividade se torna o diferencial competitivo frente aos modelos lineares de programação.

‌



A trajetória da Roxi até esse momento foi marcada por persistência. Desde os tempos em que operava como Electric Jukebox, a empresa buscava uma forma de entrar no mercado norte-americano, mas enfrentava obstáculos técnicos, financeiros e regulatórios.

Empresa conta com investimento de integrante do U2

A mudança de nome, a reestruturação interna e o apoio de investidores — entre eles o músico Adam Clayton, da banda U2 — foram decisivos para que o projeto ganhasse fôlego e finalmente se concretizasse.

‌



O diferencial da Roxi está na combinação de elementos que já fazem sucesso em plataformas de streaming com a familiaridade da televisão. Ao permitir que o usuário controle o conteúdo exibido, a plataforma oferece uma experiência mais envolvente e personalizada. Isso pode atrair não apenas fãs de música, mas também famílias e públicos que buscam entretenimento acessível e interativo.

Além disso, o vasto catálogo musical da Roxi é um dos maiores disponíveis em serviços de TV, o que a coloca em vantagem frente a concorrentes que ainda operam com bibliotecas mais limitadas. A possibilidade de explorar músicas por gênero, artista ou até por estado emocional amplia as formas de descoberta e torna o consumo musical mais intuitivo.

Empresa competirá com importantes players de mercado como Spotify, Apple e Amazon

Com o lançamento nos Estados Unidos, a Roxi entra em um dos mercados mais competitivos do mundo, onde gigantes como Spotify, Apple Music e Amazon dominam o cenário do streaming. No entanto, ao apostar na interatividade via televisão, a empresa se posiciona em um nicho ainda pouco explorado, com potencial para crescer e conquistar uma audiência diversificada.

Contudo, o sucesso da Roxi dependerá de sua capacidade de manter a inovação, expandir sua base de usuários e oferecer uma experiência que realmente se destaque. Se conseguir cumprir essas metas, poderá não apenas se consolidar como uma referência em TV musical interativa, mas também abrir caminho para uma nova era de consumo de mídia, onde o espectador assume o controle da programação.

