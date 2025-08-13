Daryl Hall e John Oates encerram disputa judicial de anos com acordo Após batalha legal, ícones da música resolvem suas diferenças longe dos tribunais Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 13/08/2025 - 14h34 (Atualizado em 13/08/2025 - 14h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Daryl Hall e John Oates encerraram uma longa disputa judicial sobre a venda da participação de Oates na Whole Oats Enterprises.

Hall havia processado Oates, alegando que a venda sem consentimento violava um acordo previamente firmado.

Apesar das tensões, ambas as partes chegaram a um acordo fora dos tribunais, garantindo a preservação de sua imagem juntos.

Embora a reconciliação tenha sido alcançada, cada artista segue carreiras solo, mantendo o legado da dupla intacto. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Daryl Hall and John Oates Foto: Raph_PH / Wikimedia Commons

A lendária dupla Daryl Hall e John Oates, conhecida por clássicos do pop e R&B que marcaram gerações, finalmente colocou um ponto final em uma disputa judicial que vinha se arrastando desde 2023.

O conflito, que girava em torno da venda da participação de Oates na empresa de publicação musical que ambos fundaram, Whole Oats Enterprises (WOE), foi resolvido de forma privada, conforme confirmado por documentos judiciais apresentados em Nashville (EUA) nesta terça-feira (12).

Tudo começou quando Daryl Hall, aos 78 anos, entrou com uma ação contra seu antigo parceiro musical, alegando que John Oates estava tentando vender sua parte na WOE sem o seu consentimento. Hall classificou a tentativa como “a maior traição à parceria”, destacando que a venda para a empresa Primary Wave Music — que já detém uma participação significativa no catálogo da dupla — violaria um acordo firmado entre eles em outubro de 2021.

Hall buscou uma ordem judicial para impedir a transação, argumentando que a mudança no controle da empresa poderia comprometer a integridade da marca construída ao longo de décadas. Segundo ele, a decisão de Oates foi tomada de forma estratégica para causar o máximo de impacto negativo, justamente enquanto Hall estava em turnê pelos Estados Unidos, Japão e Filipinas.

‌



John Oates, de 77 anos, respondeu com firmeza às acusações. Em uma declaração pessoal ao tribunal, ele afirmou estar profundamente magoado com as alegações de Hall, que considerou “sensacionalistas”. Oates defendeu sua postura, dizendo que sempre trabalhou para preservar a imagem da dupla e que suas ações tinham como objetivo proteger sua família e seu futuro artístico.

"Sempre dediquei minha energia para garantir que tanto o público quanto a indústria musical percebessem a música e a marca Hall Oates da maneira mais positiva possível” - John Oates

“Longe de me tornar ‘adversário e agressivo em vez de profissional e cortês’, como Daryl alegou, nos últimos 50 anos sempre dediquei minha energia para garantir que tanto o público quanto a indústria musical percebessem a música e a marca Hall Oates da maneira mais positiva possível”, declarou John Oates. “Na verdade, Daryl não quis mais trabalhar comigo para tentar proteger as marcas e outras propriedades intelectuais que levamos décadas para construir. “(Assim como Daryl) sempre foi publicamente inflexível sobre ser percebido como um indivíduo e não como parte de uma dupla ou grupo, agora devo agir com sinceridade e tomar decisões que sejam certas para mim, minha família e meu futuro artístico.”

‌



Ele também destacou que, embora os dois não estivessem mais alinhados em suas visões, tentou apresentar propostas que beneficiassem a parceria. Segundo Oates, Hall se tornou relutante em colaborar na proteção da propriedade intelectual da marca Hall & Oates, o que o levou a tomar decisões de forma independente.

Por sua vez, Daryl Hall explicou sua versão sobre o processo, alegando que havia sido “emboscado” por Oates e seus planos de venda: “Essa recente conduta de má-fé de John Oates e do Oates Trust criou uma tremenda perturbação, danos e dificuldades em minha vida, sem mencionar despesas e fardos desnecessários, em um momento em que estou no meio de uma turnê pela Costa Oeste dos EUA, Japão e Manila e preciso me concentrar e atuar em alto nível”.

‌



“Acredito que John Oates planejou a ‘Transação Não Autorizada’ para me causar o máximo de dano possível. Respeitosamente, ele precisa ser impedido de cometer este último delito e sua conduta maliciosa deve ser controlada de uma vez por todas” - Daryl Hall

E concluiu: “Acredito que John Oates planejou a Transação Não Autorizada para me causar o máximo de dano possível. Respeitosamente, ele precisa ser impedido de cometer este último delito e sua conduta maliciosa deve ser controlada de uma vez por todas”.

Diante do impasse, o caso foi encaminhado para arbitragem. Os advogados de Hall informaram ao tribunal que todas as reivindicações foram resolvidas nesse processo, e que um pedido de encerramento voluntário da ação seria protocolado. Isso indica que ambas as partes chegaram a um acordo fora dos tribunais, evitando uma batalha judicial prolongada e pública.

Embora os detalhes do acordo não tenham sido divulgados, o encerramento do processo representa um alívio para os fãs da dupla, que temiam que a disputa pudesse manchar o legado construído ao longo de mais de cinco décadas de carreira.

Contudo, como em qualquer disputa judicial, as feridas de uma batalha como esta sempre ficam, principalmente quando nos referimos sobre a esperança que os fãs de Daryl Hall e John Oates ainda nutrem por um retorno deles.

Hall & Oates formaram uma das duplas mais bem-sucedidas da história da música pop, com hits que se tornaram verdadeiros clássicos como Rich Girl, Maneater, Out Of Touch, Kiss On My List, I Can’t Go For That e You Make My Dreams.

Apesar do sucesso, a relação entre os dois sempre foi marcada por momentos de tensão. Hall, em diversas ocasiões, expressou o desejo de ser reconhecido como artista solo, enquanto Oates buscava preservar a identidade da dupla.

A recente disputa judicial trouxe à tona essas divergências, revelando que, por trás dos palcos, a parceria enfrentava desafios complexos. Ainda assim, o fato de terem optado por resolver suas diferenças de forma privada demonstra um esforço mútuo para preservar o respeito e a história que construíram juntos.

Com o encerramento da disputa, resta saber como cada um seguirá sua trajetória. Hall continua ativo em turnês e projetos solo, enquanto Oates também mantém sua carreira individual.

Embora seja improvável que voltem a se apresentar como dupla, o legado de Hall & Oates permanece intacto — uma prova de que, mesmo diante de conflitos, a música pode transcender as diferenças pessoais.

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

✅Acompanhe Marcelo de Assis no Instagram em @marcelodeassismusica