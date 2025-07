Elton John comemora 35 anos de sobriedade Do caos à clareza: a jornada de superação de um ícone da música mundial Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 31/07/2025 - 11h28 (Atualizado em 31/07/2025 - 11h41 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Elton John completou 35 anos de sobriedade, celebrando a conquista com carinho familiar.

A jornada de superação do cantor inclui uma batalha intensa contra vícios e desafios emocionais.

Após a morte do amigo Ryan White, em 1990, Elton decidiu buscar ajuda e se internou para iniciar sua recuperação.

Hoje, ele é um defensor da saúde mental, compartilhando sua experiência e inspirando outros artistas a superarem seus desafios. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Elton John já vendeu mais de 300 milhões de discos em todo o mundo Dena Flows/Creative Commons

Elton John, um dos artistas mais influentes e celebrados da história da música e que já vendeu mais de 300 milhões de discos em todo o mundo, completou recentemente 35 anos de sobriedade.

Em 29 de julho, o cantor britânico compartilhou com seus fãs um momento íntimo e emocionante: a comemoração de seu “aniversário de sobriedade”, cercado por sua família e por demonstrações de carinho que refletem o impacto profundo dessa conquista em sua vida pessoal e profissional.

A celebração foi marcada por gestos simples, mas significativos. Elton publicou uma foto em suas redes sociais mostrando flores e cartões feitos à mão por seus filhos, Elijah e Zachary, frutos de seu relacionamento com o cineasta David Furnish.

Os desenhos coloridos e mensagens como “Estamos muito orgulhosos de você” revelam o afeto e a admiração que cercam o artista em sua nova fase de vida.

A legenda da publicação dizia: “Grato por todo o amor no meu aniversário de sobriedade”, acompanhada de emojis que expressam gratidão e afeto.

Para alcançar a sobriedade, Elton John passou por desafios intensos. Durante os anos 1970 e 1980, o cantor enfrentou uma batalha contra o vício em álcool, cocaína e outras substâncias.

Em entrevistas ao longo dos anos, ele revelou que sua vida estava fora de controle: passava dias sem dormir, sofria espasmos e era encontrado desmaiado no chão, apenas para repetir o ciclo pouco tempo depois. O estilo de vida extravagante, com jatos particulares e mansões luxuosas, escondia uma profunda desconexão com suas origens e consigo mesmo.

O ponto de virada veio em 1990, com a morte de Ryan White, um jovem vítima da AIDS que Elton havia conhecido e apoiado. A perda de Ryan foi um choque que o levou a refletir sobre sua própria vida e a buscar ajuda. No dia 29 de julho daquele ano, ele se internou voluntariamente no Parkside Lutheran Hospital, em Chicago (EUA), iniciando sua jornada de recuperação.

Desde então, Elton John tem sido um defensor ativo da sobriedade e da saúde mental. Ele compartilha abertamente sua experiência, inspirando outras pessoas a enfrentarem seus próprios desafios. Em sua autobiografia Me, publicada em 2019, ele revelou que chegou a ser padrinho de recuperação de Eminem e ofereceu apoio a outros artistas, como Boy George.

A sobriedade não apenas salvou sua vida, como também permitiu que ele reconstruísse relacionamentos e consolidasse sua carreira. Elton afirma que sua vida nunca foi melhor desde que deixou os vícios para trás. Ele se considera um sobrevivente, alguém que enfrentou os altos e baixos da fama, mas que agora lida com os obstáculos de forma consciente e equilibrada.

O cantor, que já foi símbolo de excessos, hoje representa resiliência, amor e renovação. Sua história é um lembrete poderoso de que, mesmo nos momentos mais sombrios, é possível encontrar luz e recomeçar.

Ao compartilhar esse momento com o mundo, a voz de clássicos como Your Song, Candle In The Wind e Sacrifice reforça a importância de falar sobre saúde mental e dependência química sem tabus. Sua transparência e coragem continuam a inspirar milhões de pessoas, provando que a verdadeira grandeza vai muito além dos palcos e dos prêmios — ela reside na capacidade de mudar, crescer e viver com autenticidade.

