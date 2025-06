Ivete Sangalo vai mergulhar no samba na inédita turnê ‘Clareou’ Cantora confirma shows em cinco capitais brasileiras, a partir de outubro Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 18/06/2025 - 10h05 (Atualizado em 18/06/2025 - 10h30 ) twitter

Ivete Sangalo vai mergulhar no samba na inédita turnê 'Clareou' Foto: Divulgação

Ivete Sangalo, um dos grandes nomes da música brasileira, vai mergulhar no samba em sua nova turnê Clareou anunciada nesta terça-feira (17).

Como base de inspiração para este projeto, a artista revisitou intimamente suas raízes e reencontrou o momento em que ainda era uma menina, quando aprendeu pela primeira vez a cantar uma música. Era Conto de Areia da saudosa Clara Nunes (1942-1983), uma das maiores intérpretes do Brasil.

Com apenas três anos, Ivete Sangalo trocava algumas palavras de Conto de Areia, o que lhe rendeu o apelido de Veveta Marexeira. Seus pais sempre foram apaixonados por música e ao introduzirem sua filha a este clássico da MPB, pavimentaram o caminho para que ela se tornasse, no futuro, uma das vozes mais conhecidas da nossa música.

As primeiras referências musicais de Ivete Sangalo vieram de gêneros brasileiros como o samba e o choro, aliados aos instrumentos de percussão, além da bossa nova e da música nordestina. Toda essa conexão musical era natural no ambiente familiar que a futura cantora desfrutava em sua infância.

Agora, Ivete reúne todo esse contexto cultural e emocional em sua nova série de shows Ivete Clareou, que marca um novo momento na trajetória da artista, reforçando sua versatilidade, já conhecida pela crítica e pelos fãs. Agora, seu palco é um espaço para homenagear esse que é um dos segmentos mais adorados do povo brasileiro.

O conceito da turnê nasce de um desejo de Ivete Sangalo, algo que a artista sempre disse: o samba pulsa em suas veias. Além disso, é um momento interessante da cantora em apresentar um produto diferente em sua carreira.

A estreia da turnê Clareou está marcada para o dia 25 de outubro, em São Paulo. Depois, a cantora visitará as capitais Belo Horizonte (1º de novembro), Rio de Janeiro (22 de novembro), Salvador (30 de novembro) e Porto Alegre (13 de dezembro. Os ingressos, que estarão disponíveis no site da Ingresse, estarão disponíveis a partir do dia 8 de julho.

“O samba precisa ser sentido e é isso que vamos viver juntos, ao mesmo tempo, nessa turnê. Sentiremos o samba”, disse Ivete Sangalo.

Tiago Maia, sócio da Super Sounds, empresa responsável pela idealização e execução do projeto, junto à IESSI, escritório que gerencia a carreira de Ivete Sangalo, explica que o intuito desta nova turnê é aproximar todos os fãs do samba: “Ivete nesses mais de 30 anos de carreira nos mostra seu talento plural. Entendo isso e sendo fã dessa cantora, perdemos as contas de quantas vezes ouvimos Ivete falar de seu amor ao samba. Daí surgiu a nossa vontade de compartilhar com ela esse momento tão especial de sua carreira. Queremos que Ivete Clareou seja uma plataforma de conexão genuína com todos os apaixonados pelo samba”.

Estima-se que Ivete Sangalo já tenha vendido mais de 18 milhões de discos durante sua carreira solo, que se iniciou em 1999. Até o momento, a cantora já gravou 9 álbuns de estúdio e 7 discos ao vivo.

Em seus projetos audiovisuais, se destaca o DVD Ivete Sangalo no Maracanã, que se tornou o mais vendido da história da indústria fonográfica brasileira.