Kanye West confirma única apresentação no Brasil em novembro Ainda sem local definido, show do controverso rapper acontecerá em São Paulo Backstage|Marcelo de Assis 01/07/2025 - 12h17 (Atualizado em 01/07/2025 - 12h54 )

O controverso rapper Kanye West, também conhecido como Ye, realizará apenas uma apresentação no Brasil no mês de novembro em São Paulo. Contudo, o local ainda não foi confirmado.

Esta, que será a primeira apresentação do rapper em 14 anos, está marcada para o dia 29 de novembro na capital paulista. A organização do evento também não informou quando ocorrerá a venda de ingressos e seus valores.

A última vez em que o cantor esteve por aqui foi em 2013, mas como turista. Dois anos antes ele foi um dos headliners do festival SWU, que aconteceu no interior de São Paulo.

Neste momento, o site Ye no Brasil publicou um formulário onde os fãs poderão pleitear sua entrada no show de Kanye West no Brasil.

‌



O show de Ye que acontecerá em São Paulo é parte integrante da nova turnê do artista, que prevê shows em outros países da Ásia e Leste Europeu, como Coreia do Sul, China e Eslováquia.

Seu último trabalho de estúdio é o EP Never Stop, em colaboração com King Combs, lançado neste ano e que reúne 7 faixas inéditas.

‌



