Kylie Minogue "cutuca" Taylor Swift após comparações Estrela pop australiana celebrou o legado das 'showgirls' e evitou polêmica sobre suposta imitação Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 15/08/2025 - 13h05 (Atualizado em 15/08/2025 - 13h15 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Kylie Minogue responde com elegância às comparações com Taylor Swift.

A controvérsia começou com o anúncio do álbum "The Life of a Showgirl" de Swift.

Kylie celebrou a cultura das showgirls e elogiou suas colegas em postagem no Instagram.

A atitude de Kylie é vista como um exemplo de respeito e solidariedade entre artistas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Kylie Minogue "cutuca" Taylor Swift após comparações Fotos: Ed Cooke / Instagram / @taylorswift

Kylie Minogue, icônica estrela pop australiana, respondeu com graça e respeito - mas sem deixar de “cutucar” - às recentes comparações feitas entre ela e Taylor Swift.

A polêmica surgiu após o recente anúncio do novo álbum de Swift, intitulado The Life of a Showgirl, cuja capa apresenta a cantora americana vestida com trajes típicos de showgirl — uma estética que Kylie Minogue tem adotado há décadas em sua carreira. A semelhança entre os visuais gerou uma onda de comentários nas redes sociais, com fãs de Kylie acusando Swift de copiar o estilo da veterana artista.

Contudo, em vez de alimentar a controvérsia, Kylie Minogue optou por uma abordagem positiva.

Em uma publicação no Instagram, ela compartilhou imagens suas em figurinos glamorosos usados durante sua turnê Showgirl: The Greatest Hits, acompanhadas de uma legenda que celebrava a cultura das showgirls.

‌



“Quando todos os seus amigos começam a te mandar memes da era Showgirl!!! Awww”, escreveu Kylie Minogue, demonstrando carinho e nostalgia. E acrescentou: “A vida de uma showgirl é algo multidimensional, muito além das penas e do brilho. Respeito e admiração a todas as minhas colegas showgirls trabalhadoras.”

A resposta de Kylie foi vista como um gesto de maturidade e solidariedade entre artistas, especialmente considerando que ela poderia ter se sentido ofendida pelas comparações. Ao invés disso, ela reforçou a ideia de que o universo das showgirls é vasto e compartilhado por muitas mulheres talentosas, incluindo Taylor Swift.

‌



Essa postura foi amplamente elogiada por seus seguidores, que destacaram a elegância com que a cantora lidou com a situação.

O início da controvérsia Kylie x Taylor

A controvérsia começou quando Taylor Swift revelou a capa de seu novo álbum em 12 de agosto. Na imagem, ela aparece com um figurino exuberante, repleto de penas e brilho, remetendo diretamente ao estilo cabaré que Kylie popularizou em suas apresentações.

‌



Fãs da australiana rapidamente apontaram semelhanças com os visuais usados por Kylie em sua turnê de 2005 e no DVD Kylie Minogue: Showgirl. Comentários como “Kylie é a única e verdadeira showgirl!” e “Sem querer ofender a Taylor, mas Kylie é insuperável” se multiplicaram nas redes sociais.

Apesar da reação dos fãs, não houve qualquer declaração pública de Taylor Swift sobre as comparações. A cantora norte-americana, conhecida por sua habilidade em reinventar sua imagem a cada novo projeto, parece ter se inspirado na estética das showgirls para explorar uma nova fase artística.

Ainda não se sabe se essa escolha foi uma homenagem consciente a Kylie ou apenas uma coincidência estilística.

O termo “showgirl” refere-se a cantoras e dançarinas que se apresentam em espetáculos de cabaré e em grandes produções teatrais, geralmente com figurinos extravagantes e coreografias elaboradas. Kylie Minogue adotou essa estética como parte central de sua identidade artística, especialmente durante os anos 2000, quando suas apresentações se tornaram verdadeiros espetáculos visuais. Sua habilidade de unir música pop com elementos teatrais fez dela uma referência nesse estilo.

Em um cenário onde comparações entre artistas são comuns e muitas vezes alimentam rivalidades desnecessárias, a atitude de Kylie Minogue serve como exemplo de como lidar com elegância e respeito.

