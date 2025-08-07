Lady Gaga lançará uma edição especial de ‘Mayhem’ em disco de vinil líquido Com design inovador, artista celebra seu espírito experimental e inova na indústria fonográfica Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 07/08/2025 - 14h04 (Atualizado em 07/08/2025 - 14h28 ) twitter

Lady Gaga lançará uma edição especial de 'Mayhem' em disco de vinil líquido Foto: Bad World Music

A popstar Lady Gaga, conhecida por sua ousadia artística e por desafiar os limites da música pop, anunciou o lançamento de uma edição especial de vinil que promete ser tão provocadora quanto sua própria carreira.

Trata-se de uma versão especial de seu mais recente álbum Mayhem, que será prensada em um disco preenchido com líquido — uma inovação que une arte visual, tecnologia e nostalgia em um só produto.

O vinil líquido, como está sendo chamado, apresenta um compartimento transparente preenchido com um fluido colorido que se movimenta conforme o disco gira, criando um efeito hipnótico e estético que transforma a audição em um espetáculo visual.

Essa edição limitada será lançada pela Universal Music, via Interscope Records e já está gerando grande expectativa entre os fãs da cantora e os entusiastas do formato físico.

Mayhem, lançado em março deste ano, marca o retorno de Lady Gaga às suas raízes pop, com uma abordagem mais experimental e ousada. O álbum mistura elementos de techno, industrial, funk e baladas dramáticas, refletindo a versatilidade da artista e sua capacidade de se reinventar.

Produzido por nomes como Andrew Watt, Cirkut e Gesaffelstein, o disco é considerado por muitos críticos como um dos mais coesos e ambiciosos da carreira da cantora.

A complexidade da produção de um disco de vinil líquido

A ideia de lançar um vinil com líquido não é inédita na indústria, mas é extremamente rara e complexa de produzir. O processo envolve a criação de um disco duplo com uma cavidade interna selada, onde o líquido é inserido. Além de ser visualmente impactante, esse tipo de vinil exige cuidados especiais para garantir que o som não seja comprometido.

No caso de Mayhem, os engenheiros de som trabalharam para preservar a qualidade sonora enquanto entregam uma peça que é, ao mesmo tempo, uma obra de arte.

Lady Gaga já havia demonstrado interesse por formatos físicos e edições especiais em lançamentos anteriores, como as versões deluxe de Chromatica e Joanne. No entanto, com Mayhem, ela eleva essa proposta a um novo patamar, transformando o disco em um objeto de desejo que transcende o consumo musical tradicional.

Este lançamento também coincide com a turnê mundial Mayhem Tour, que inclui uma residência de quatro noites em Cingapura, única parada na Ásia. Os shows têm sido descritos como espetáculos teatrais, com figurinos extravagantes, cenografia futurista e performances que misturam música, dança e narrativa visual.

A proposta da turnê reflete o espírito do álbum e reforça a imagem de Gaga como uma artista multidisciplinar.

‘Mayhem’: edição limitada e uma das mais cobiçadas de Lady Gaga

Para os colecionadores, o vinil líquido representa uma oportunidade única de adquirir um item que combina inovação e exclusividade. A tiragem será limitada e numerada, o que deve aumentar ainda mais seu valor no mercado secundário.

Especialistas já preveem que essa edição se tornará uma das mais cobiçadas da discografia da cantora, ao lado de raridades como os primeiros lançamentos de The Fame e edições promocionais de Born This Way.

A edição especial de Mayhem em vinil líquido estará disponível em pré-venda nas próximas semanas, com distribuição global prevista para o final de agosto.

