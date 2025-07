Lady Gaga pode voltar ao Brasil em 2026 Contudo, shows devem acontecer em apenas um estado brasileiro Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 29/07/2025 - 15h06 (Atualizado em 29/07/2025 - 15h16 ) twitter

Lady Gaga pode voltar ao Brasil em 2026 Foto: Reprodução / Instagram / @ladygaga

Tudo indica que a popstar Lady Gaga deva retornar ao Brasil em 2026. As negociações em torno de sua nova turnê The Mayhem Ball estão focadas em três apresentações da diva pop em apenas um estado brasileiro.

Essas informações foram dadas pelo Portal Leo Dias nesta segunda-feira (28) explicando que Lady Gaga realizaria três shows no Estádio MorumBis, em São Paulo.

O MorumBis conta com uma capacidade estimada superior a 66 mil pessoas. Contudo, a Mayhem Ball Tour é focada em públicos menores, mas a equipe da artista não veria esse detalhe como um empecilho.

O anúncio dos shows de Lady Gaga no Brasil em 2026 deve ocorrer em breve.

A voz de Abracadabra realizou recentemente um megashow na Praia de Copacabana, no Rio.

