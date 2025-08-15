Megadeth prepara adeus com turnê e álbum inédito Lendária banda de thrash metal encerra trajetória de mais de 40 anos com projeto final e celebra legado revolucionário Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 15/08/2025 - 16h12 (Atualizado em 15/08/2025 - 16h25 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Megadeth anuncia turnê de despedida e último álbum após 40 anos de carreira.

Dave Mustaine revela que momento é ideal para se despedir, celebrando o legado da banda no thrash metal.

O novo álbum, que será o 17º da discografia, tem previsão de lançamento de um single ainda este ano.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Megadeth prepara adeus com turnê e álbum inédito Foto: Heute / Creative Commons

Após mais de quatro décadas de história, o Megadeth anunciou oficialmente que está se preparando para encerrar sua trajetória com um último álbum de estúdio e uma turnê de despedida mundial em 2026.

O anúncio foi feito por Dave Mustaine, vocalista e fundador do grupo, que compartilhou uma mensagem emocionante aos fãs por meio de seu alter ego Vic Rattlehead.

A decisão marca o fim de uma era para o thrash metal, gênero que a banda ajudou a moldar e popularizar ao lado de nomes como Metallica, Slayer e Anthrax — os chamados “Big Four” do metal americano.

Mustaine, atualmente com 63 anos, destacou que o momento é ideal para se despedir enquanto ainda estão “no topo”. Em sua declaração, ele refletiu sobre a trajetória da banda, o impacto cultural que causaram e a dificuldade de dizer adeus aos milhões de fãs ao redor do mundo.

‌



“Muitos músicos chegam ao fim da carreira por acidente ou por circunstâncias fora de seu controle. Poucos têm a chance de se despedir em seus próprios termos, e é exatamente isso que estou fazendo agora”, afirmou o líder da banda.

O novo álbum, ainda sem título divulgado, será o 17º da discografia do Megadeth e está sendo tratado como o último trabalho de estúdio do grupo. O primeiro single está previsto para ser lançado ainda neste ano, e os detalhes da turnê mundial ainda serão revelados.

‌



A formação atual da banda conta com James LoMenzo no baixo, Dirk Verbeuren na bateria e Teemu Mäntysaari na guitarra, além de Mustaine.

A decisão de encerrar as atividades vem após um período de desafios pessoais para Mustaine, que enfrentou um tratamento contra câncer de garganta em 2019. Mesmo durante esse período difícil, ele continuou trabalhando no álbum anterior, The Sick, the Dying... and the Dead!, lançado em 2022.

‌



O guitarrista brasileiro Kiko Loureiro ficou no Megadeth entre os anos de 2015 e 2023.

Em entrevistas, Mustaine revelou que os efeitos colaterais da quimioterapia afetaram sua memória, fenômeno conhecido como “chemo brain”, dificultando sua concentração e permanência no momento presente. Apesar disso, ele demonstrou resiliência e paixão pela música, afirmando que só deixaria de tocar quando realmente não fosse mais possível.

A mensagem de despedida de Mustaine também foi marcada por gratidão e celebração. Ele relembrou o impacto que o Megadeth teve na cena musical, afirmando que a banda não apenas criou um estilo musical, mas também iniciou uma revolução na forma como a guitarra é tocada.

“Mudamos o mundo”, disse Mustaine

“Mudamos o mundo. As bandas das quais fiz parte influenciaram gerações. Amo todos vocês por isso. Obrigado por tudo”, declarou.

O anúncio gerou comoção entre os fãs e músicos da cena metal, que reconhecem o papel fundamental do Megadeth na evolução do gênero. Desde sua fundação em 1983, após a saída de Mustaine do Metallica, a banda construiu uma carreira marcada por álbuns icônicos como Rust in Peace, Countdown to Extinction e Peace Sells... but Who’s Buying?.

Com letras afiadas, técnica instrumental apurada e uma postura crítica, o Megadeth se consolidou como uma das bandas mais influentes do metal mundial.

A turnê de despedida promete ser uma celebração da história da banda, reunindo fãs de diferentes gerações para reviver os grandes momentos do Megadeth. Embora o fim seja inevitável, Mustaine pediu que os fãs não fiquem tristes, mas sim celebrem o legado construído juntos.

“Não fiquem bravos, não fiquem tristes. Fiquem felizes por tudo o que conquistamos. Venham comemorar comigo nos próximos anos”, encerrou.

Com esse anúncio, o rock encara o encerramento de um capítulo importante na história do metal. E, como Mustaine bem colocou, o que foi feito juntos — entre banda e fãs — é algo verdadeiramente extraordinário, que dificilmente será repetido.

