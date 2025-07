Natiruts puxa coro de 50 mil pessoas com hits da banda em show de despedida Banda, com 30 anos de estrada, vai encerrar a carreira após turnê que relembrou grandes sucessos Blog da Thaís Sant'Anna|Thaís Sant'AnnaOpens in new window 21/07/2025 - 19h35 (Atualizado em 21/07/2025 - 19h39 ) twitter

Natiruts levou nostalgia aos fãs da banda Reprodução/Instagram/@cria.mov

Natiruts fez 50 mil pessoas cantarem seus maiores sucessos no show realizado no Allianz Parque, em São Paulo, no último sábado (19). A banda, que decidiu encerrar a carreira após 30 anos, fez a última apresentação na capital paulista, com direito a hits como Liberdade pra Dentro da Cabeça, Presente de um Beija-Flor, Reggae Power, Meu Reggae é Roots e, claro, Leve com Você, que dá o nome à turnê de despedida.

Durante todo o espetáculo, o vocalista, Alexandre Carlo, relembrou um pouco da história do grupo e contou como algumas canções foram escritas. “Vai ter muito espaço para as favoritas de todos, as que não pararam de tocar nas rádios e as que temos um carinho especial!”, disse antes de subir ao palco.

Foram cerca de 2h30 de apresentação, com mais de 30 músicas, momentos de nostalgia aos fãs e solos dos integrantes, especial para as backing vocals Lud Mazzucatti e Luciana Oliveira, que foram um show à parte, tanto pelas vozes potentes e singulares, quanto pelas coreografias e carisma.

O público — em sua maioria, na faixa entre 30 e 45 anos, e muitos pais que curtiram o grupo na adolescência, agora com seus filhos — retribuiu com um coral empolgado, muita exaltação ao Natiruts e, claro, ao reggae.

Alexandre ainda relembrou o começo da banda, em 1996, em Brasília, quando o nome era Nativus. “Sempre com humildade, mas consciência de fazer um bom trabalho”, declarou.

