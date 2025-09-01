O que está por trás da reunião do Fifth Harmony Reencontro inesperado que reacendeu esperanças sobre o futuro do grupo Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 01/09/2025 - 15h32 (Atualizado em 01/09/2025 - 17h06 ) twitter

O que está por trás da reunião do Fifth Harmony Foto: Reprodução / Instagram / @fifthharmony

O universo pop foi surpreendido por uma cena que parecia improvável: as integrantes do Fifth Harmony reunidas novamente, mesmo que brevemente, durante um show dos Jonas Brothers.

O momento, que aconteceu em Dallas (EUA) no último domingo (31), deixou fãs em êxtase e gerou uma onda de especulações sobre um possível retorno da girlband que marcou uma geração.

A apresentação dos Jonas Brothers, parte da turnê Five Albums. One Night, já prometia emoções ao revisitar os maiores sucessos da carreira dos irmãos. Mas foi durante a performance de Jealous, hit solo de Nick Jonas, que a plateia foi tomada por uma euforia inesperada: Lauren Jauregui, Ally Brooke, Dinah Jane e Normani surgiram no palco, dançando e interagindo com os artistas ao performarem as canções Work from Home e Worth It.

A ausência de Camila Cabello, que deixou o grupo em 2016 para seguir carreira solo, foi notada, mas não diminuiu o impacto da reunião.

O gesto não foi anunciado previamente, o que aumentou ainda mais o efeito surpresa.

Era de se esperar que, nas redes sociais, vídeos do momento viralizaram rapidamente, com fãs comentando sobre a química entre as integrantes e a nostalgia que a cena provocou.

Desde que o grupo entrou em hiato em 2018, cada integrante seguiu caminhos distintos. Normani se destacou com colaborações de peso e singles como Motivation, enquanto Lauren Jauregui apostou em uma sonoridade mais alternativa e introspectiva. Dinah Jane explorou suas raízes polinésias em projetos independentes, e Ally Brooke mergulhou em ritmos latinos e participou de programas de televisão.

Para o bem da verdade, todas mantiveram carreiras ativas, mas o vínculo com o Fifth Harmony nunca foi totalmente rompido — seja potencializado pelas lembranças dos fãs ou pelas próprias artistas, que ocasionalmente mencionam o grupo em entrevistas.

A aparição no show dos Jonas Brothers foi uma demonstração de que as relações entre as integrantes permanecem amigáveis.

E uma jogada de marketing simples mas bem construída.

Em entrevistas anteriores, elas já haviam expressado carinho umas pelas outras, mesmo após os desafios enfrentados durante os anos de grupo. A indústria musical, marcada por pressões e agendas intensas, muitas vezes desgasta relações profissionais, mas o reencontro mostrou que há espaço para reconexões sinceras.

Apesar da empolgação gerada, nenhuma das integrantes confirmou planos concretos para uma reunião oficial. Pelo menos por enquanto.

Mas esta reunião pode ser observada como um sinal de que algo pode estar sendo preparado nos bastidores.

O pop já testemunhou diversos retornos inesperados — como o das Spice Girls e Backstreet Boys — e o Fifth Harmony, com sua base de fãs fiel e legado consolidado, certamente teria espaço para uma nova fase.

A origem do Fifth Harmony

O Fifth Harmony surgiu em 2012, no reality show The X Factor e rapidamente conquistou o público com hits como Work from Home e Worth It, representando uma nova geração de artistas femininas que desafiaram padrões.

Enquanto não há confirmação oficial sobre uma reunião ou novos projetos, o momento no palco dos Jonas Brothers ficou marcado pela reação do público, que se mostrou pronto para receber o Fifth Harmony de volta.

