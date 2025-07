Oasis: shows da nova turnê impulsionam obra da banda no Spotify, que cresce 320% no streaming Com shows esgotados, banda britânica revive sua glória e conquista uma nova geração Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 09/07/2025 - 14h23 (Atualizado em 09/07/2025 - 14h23 ) twitter

Oasis: shows da nova turnê impulsionam obra da banda no Spotify, que cresce 320% no streaming Foto: David Bailey / Divulgação

Após mais de uma década longe dos palcos, a lendária banda britânica Oasis retornou com força total em sua aguardada turnê de reunião, batizada de Oasis Live ’25.

O pontapé inicial aconteceu em Cardiff, no Reino Unido, com duas noites de casa cheia no Principality Stadium, que recebeu mais de 74 mil fãs em cada apresentação.

O resultado? O número de reproduções das músicas da banda no Spotify disparou em 320% globalmente.

Esse ressurgimento não se limitou apenas aos fãs nostálgicos dos anos 1990. Dados da plataforma Chartmetric revelam que mais da metade dos 16,6 milhões de novos ouvintes da banda em 2025 são da Geração Z, mostrando que o som de Oasis continua relevante e atraente para públicos que sequer eram nascidos quando Wonderwall dominava as paradas.

‌



O setlist dos shows em Cardiff foi cuidadosamente escolhido para equilibrar clássicos e faixas menos conhecidas, o que contribuiu diretamente para o aumento expressivo nas reproduções.

A música Hello, que abriu os concertos com o verso “it’s good to be back”, teve um crescimento impressionante de 1.115% nas reproduções globais. Outras faixas como Bring It On Down e Fade Away – Remastered também registraram aumentos de 1.000%, enquanto Acquiesce – Remastered subiu 760%.

‌



Até mesmo hinos como Cigarettes & Alcohol, Morning Glory e Some Might Say tiveram crescimento superior a 480%.

Esse salto mostra como a experiência ao vivo pode reacender o interesse por músicas que estavam fora do radar das playlists contemporâneas.

‌



A escolha de faixas profundas do catálogo da banda, combinada com a energia dos shows, criou uma ponte entre o passado e o presente.

Desde o início dos anos 2000, as músicas do Oasis acumulam mais de sete anos de tempo de reprodução em rádios e TV’s britânicas, segundo dados da empresa de licenciamento musical PPL.

A faixa mais tocada no Reino Unido neste século é Don’t Look Back In Anger, seguida de perto por Wonderwall. Ambas pertencem ao icônico álbum (What’s the Story) Morning Glory?, lançado originalmente em 1995, que consolidou a banda como um dos pilares do britpop e que, segundo o site Vinews, parceiro do R7, ganhará uma reedição especial em vinil ainda neste ano.

Só no Spotify, Wonderwall já ultrapassou a marca de 2,4 bilhões de reproduções, enquanto Don’t Look Back In Anger soma cerca de 1,1 bilhão. Atualmente, o Oasis conta com mais de 25,3 milhões de ouvintes mensais na plataforma.

A turnê Live ’25 marca o reencontro oficial da banda após 16 anos sem apresentações. Além dos irmãos Gallagher, o retorno contou com a presença de Paul “Bonehead” Arthurs, membro original, e músicos como Gem Archer, Andy Bell e o novo baterista Joey Waronker. A química entre os integrantes reacendeu a essência do grupo, que dominou os anos 1990 com atitude, melodia e letras marcantes.

O anúncio da turnê e da edição comemorativa de 30 anos do álbum Definitely Maybe em 2024 também impulsionaram a presença da banda na mídia e nas plataformas digitais.

A resposta do público foi imediata: os ingressos para os shows no Reino Unido e Irlanda esgotaram em poucas horas, e novas datas foram adicionadas para atender à demanda.

Oasis gera extraordinário impacto econômico no Reino Unido

Além do sucesso musical, a turnê tem gerado um impacto econômico significativo: estima-se que os fãs que comparecerão aos 17 shows no Reino Unido gastarão coletivamente mais de £1 bilhão (cerca de R$ 7,4 bilhões no câmbio atual), superando até mesmo os números da turnê de Taylor Swift em 2024.

A cidade de Cardiff, por exemplo, se transformou em uma celebração temática, com lojas e bares decorados com referências à banda.

