Steven Tyler: julgamento em processo por abuso sexual é adiado Frontman do Aerosmith contesta decisão judicial que posterga audiência para 2026, alegando estar pronto para se defender das acusações Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 22/08/2025 - 13h34 (Atualizado em 22/08/2025 - 13h43 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Steven Tyler, vocalista do Aerosmith, enfrenta acusações de abuso sexual de uma menor nos anos 70.

O julgamento, adiado para maio de 2026, foi solicitado pela defesa da autora do processo para reunir mais provas.

Tyler contesta o adiamento, afirmando estar preparado para se defender das acusações.

A equipe de Tyler critica a decisão e pede que o caso seja resolvido rapidamente.

Steven Tyler: julgamento em processo por abuso sexual é adiado Foto: Jordan Strauss / Heute / Creative Commons

Steven Tyler, frontman do Aerosmith, está no centro de uma polêmica judicial que se arrasta há anos.

O artista é acusado de abuso sexual contra uma menor nos anos 1970, e o julgamento, inicialmente marcado para outubro de 2025, foi adiado para maio de 2026 por decisão de um juiz de Los Angeles (EUA). As informações são da Billboard.

A publicação reporta que a medida foi tomada a pedido da equipe jurídica da autora do processo, Julia Misley, que afirma precisar de mais tempo para reunir provas e preparar o caso.

Tyler, por sua vez, se opôs veementemente ao adiamento, alegando que está pronto para enfrentar o tribunal e provar sua inocência.

‌



O caso ganhou notoriedade em 2022, quando Misley — anteriormente conhecida como Julia Holcomb — entrou com uma ação civil contra Tyler, alegando que ele a manipulou e abusou sexualmente dela quando ela tinha apenas 16 anos. Segundo a denúncia, o cantor teria se aproveitado de sua fama para conquistar a confiança dos pais da jovem e obter a guarda legal dela, o que lhe permitiu levá-la em turnês e manter um relacionamento íntimo por cerca de três anos.

A acusação se baseia, em parte, em trechos do próprio livro de memórias de Tyler, Does the Noise in My Head Bother You?, no qual ele faz referências explícitas a uma relação com uma adolescente.

‌



Em um dos trechos citados no processo, Tyler escreve: “Ela tinha 16 anos, sabia ser provocante, e não havia um fio de cabelo nela”, seguido da afirmação de que quase se casou com uma “noiva adolescente”. A autora do processo afirma que essas declarações são uma admissão pública do comportamento abusivo, e que o cantor usou sua posição de poder para explorá-la emocional e sexualmente.

A defesa de Tyler não nega os fatos básicos da relação, mas argumenta que se tratava de um envolvimento consensual entre um homem na casa dos vinte anos e uma jovem entre 16 e 19 anos — faixa etária que, segundo eles, estaria nos limites legais da época em determinados estados norte-americanos. Essa linha de defesa, no entanto, ainda aguarda decisão judicial sobre sua validade.

‌



Pedido de adiamento: “dificuldades logísticas”

O pedido de adiamento do julgamento foi feito pela equipe de Misley com base em dificuldades logísticas. Os advogados alegam que, por se tratar de um caso antigo, têm enfrentado obstáculos para localizar testemunhas, agendar depoimentos e lidar com pessoas relutantes em colaborar. Além disso, os depoimentos precisam ser colhidos em diferentes estados, o que tem gerado atrasos inevitáveis no processo de descoberta de provas.

A equipe jurídica de Steven Tyler, liderada por David Long-Daniels, criticou duramente o adiamento. Em documentos apresentados ao tribunal, os advogados afirmam que o cantor passou os últimos dois anos se preparando diligentemente para o julgamento e que a mudança de data representa uma injustiça.

“Tyler merece que este assunto seja resolvido no cronograma atual, para que possa ter seu dia no tribunal e não ver este caso se arrastar indefinidamente”, escreveu Long-Daniels.

A decisão do juiz de aceitar o pedido de adiamento foi tomada após uma audiência realizada neste mês. Embora o tribunal tenha reconhecido os argumentos da defesa de Tyler, considerou que os desafios enfrentados pela equipe de Misley justificavam a mudança de data.

