Taylor Swift pode surpreender com álbum inédito ainda em 2025 Rumores indicam que o 12º disco da estrela pop está em produção e pode marcar o retorno às raízes country, encerrando o ciclo das regravações Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 18/07/2025 - 11h40 (Atualizado em 18/07/2025 - 12h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taylor Swift pode surpreender com álbum inédito ainda em 2025 Foto: Reprodução / Instagram / @taylorswift

Taylor Swift, uma das artistas mais influentes da música contemporânea, pode estar prestes a lançar seu 12º álbum de estúdio ainda em 2025.

A notícia, que vem agitando os fãs e os bastidores da indústria musical, surgiu após rumores divulgados pelo site Hits Daily Double.

A gravadora da cantora, Republic Records, empresa da Universal Music, estaria se mobilizando intensamente para viabilizar o lançamento, o que reforça a expectativa de que o novo projeto está mais próximo do que se imaginava.

RESUMO DA NOTÍCIA Taylor Swift pode lançar seu 12º álbum de estúdio em 2025.

Rumores indicam que a gravadora da cantora está se mobilizando para o projeto, encerrando o ciclo de regravações.

O novo álbum pode trazer influências country e reflete a autonomia artística de Swift.

Colaborações com artistas country e um som nostálgico são esperados, com lançamento durante a The Eras Tour. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O novo trabalho poderá ser um divisor de águas na carreira de Swift: após os relançamento dos álbuns Red, 1989, Speak Now e Fearless, a cantora deve encerrar o projeto Taylor’s Version.

‌



Contudo, ainda existem dois álbuns para que esta série seja completada: Taylor Swift (2006) e Reputation (2017), mas Taylor Swift pode se reservar o direito de não relançá-los.

Com isso, a cantora pode estar em curso de produção de um álbum de inéditas. Essa mudança de direção é vista como estratégica, tanto para manter o frescor criativo quanto para atender à demanda do mercado, que aguarda ansiosamente por novas composições de Taylor Swift. A decisão também coincide com o momento em que Taylor reafirma sua autonomia artística, agora com controle total sobre sua obra.

‌



Um termômetro das mudanças na carreira de Taylor Swift foi a apresentação surpresa da cantora em Nashville (EUA) no evento Tight Ends & Friends Concert. Ela subiu ao palco acompanhada pela banda do artista country Kane Brown e interpretou uma versão com pegada country de seu hit pop Shake It Off. A performance inesperada reacendeu a esperança dos fãs de que o próximo disco possa trazer influências do gênero que marcou o início de sua carreira.

Embora detalhes oficiais sobre o novo álbum ainda não tenham sido divulgados, os indícios apontam para um projeto que pode mesclar elementos do country com a sofisticação lírica que Taylor vem desenvolvendo nos últimos anos.

‌



Após o lançamento de The Tortured Poets Department em 2024, um disco marcado por temas melancólicos e poéticos, é possível que o próximo trabalho traga uma sonoridade mais leve, nostálgica e emocionalmente conectada com suas origens.

Além disso, a possibilidade de colaborações com artistas do universo country não está descartada. Taylor já demonstrou interesse em trabalhar com músicos de diferentes estilos, e sua versatilidade permite transitar com naturalidade entre gêneros.

A expectativa é que o novo álbum seja lançado em meio à continuidade da The Eras Tour, o que pode incluir um novo bloco dedicado às faixas inéditas.

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

✅Acompanhe Marcelo de Assis no Instagram em @marcelodeassismusica