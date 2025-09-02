Uma carreira como a de Anitta permite pausas e não precisa de superexposição Popstar brasileira obteve grandes conquistas em sua trajetória e agora prepara seu retorno com show em Revéillon e volta da label ‘Ensaios’ Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 02/09/2025 - 14h40 (Atualizado em 02/09/2025 - 14h59 ) twitter

Uma carreira como a de Anitta permite pausas e não precisa de superexposição Foto: Iude Richele

Anitta é um inquestionável case de sucesso da indústria musical brasileira.

Desde seus primeiros passos artísticos como contratada da gravadora Furacão 2000, ela foi conquistando seu espaço nas rádios do Rio de Janeiro na década de 2010 até conquistar seu primeiro contrato com a Warner Music Brasil.

Dali em diante, Anitta foi emplacando sucessos nas rádios e nas plataformas digitais, como Spotify e YouTube. Aliás, seu clipe Show das Poderosas pavimentou o seu caminho para o inevitável estrelato, quando ultrapassou a marca de 10 milhões de views em 2013.

Pela Warner, além de seu disco autointitulado de 2013, vieram Ritmo Perfeito (2014), Bang! (2015) e Kisses - este, onde Anitta canta em outros idiomas como inglês e espanhol.

‌



Experimentando grande sucesso no Brasil, Anitta dá um passo importante em sua carreira: um contrato internacional com a Warner Records, casa de grandes artistas globais como Benson Boone, David Guetta, Red Hot Chili Peppers, Dua Lipa, Green Day, Gorillaz, Pet Shop Boys, entre outros.

De sua geração, nenhum artista brasileiro deu um passo tão grande como este no mercado.

‌



Dois anos depois, Anitta surpreende seus fãs e anuncia um novo contrato com a Republic Records, empresa da Universal Music Group e considerada a melhor gravadora do mundo por anos. A empresa também conta em seu cast com outros importantes atos da música mundial como Taylor Swift, The Weeknd e Pearl Jam.

Surgem convites para entrevistas em importantes programas de TV dos EUA e premiações como o MTV EMA, indicações ao Grammy Awards e registro no Guinness World Records.

‌



Com todos esses compromissos fora do Brasil, Anitta continuava a todo o vapor, lançando singles e parcerias com artistas locais.

Produções audiovisuais bem sucedidas como Anitta: Made in Honório entram para o catálogo da Netflix.

Ela é presença constante em importantes eventos no Brasil e no exterior. Sua base de fãs cresce exponencialmente na comunidade latina.

Com todas essas atividades e objetivos alcançados, uma carreira como a de Anitta merece pausas.

A cantora alcançou um status que poderia levá-la à superexposição, algo prejudicial - e claro, desgastante - para um artista.

Anitta soube o momento de dar uma pausa.

A música tem exemplos de sobra de grandes artistas que não se sentiram pressionados a lançar um álbum por ano.

Sérgio Affonso, então presidente da Warner Music Brasil, me disse certa vez em uma entrevista que quando contratou Anitta, ela apresentou uma lista de tudo o que iria conquistar sem sua carreira.

“Ela já cumpriu 99%”, disse Afonso, naquele momento, revelando a determinação da artista.

O reencontro de Anitta com os seus fãs

Agora, em 2025, os fãs de Anitta já vivem a expectativa de reencontrar a artista em uma série de apresentações que prometem marcar o fim de 2025 e o início de 2026.

Entre os destaques estão os tradicionais Ensaios da Anitta, que ganharão uma nova temática, e um show especial de Réveillon em um novo ponto da zona sul do Rio de Janeiro.

Durante o ano de 2025, Anitta optou por desacelerar o ritmo de sua carreira, priorizando momentos pessoais e realizando apenas apresentações pontuais. Essa pausa estratégica, no entanto, está prestes a ser substituída por uma intensa temporada de shows que promete movimentar o país.

Um dos eventos mais esperados é o Réveillon, que será realizado em um novo local na zona sul carioca. Os ingressos já estão disponíveis, e a expectativa é de que o show reúna milhares de pessoas para celebrar a virada do ano ao som dos maiores hits da artista.

A escolha do local e a estrutura do evento indicam que será uma produção grandiosa, à altura da reputação de Anitta como uma das maiores performers do Brasil.

Os Ensaios da Anitta voltam com força total. Considerado o principal projeto de label da cantora, os eventos ganharam notoriedade nos últimos anos por sua proposta inovadora e pela conexão direta com o público.

Em 2024, o projeto bateu recordes, com mais de dez edições realizadas em diferentes cidades brasileiras, muitas delas com ingressos esgotados antes mesmo do início dos shows.

Para a nova temporada, os Ensaios terão como tema o Zodíaco, trazendo uma estética inspirada nos signos e elementos astrológicos. Essa abordagem promete influenciar não apenas o visual dos shows, mas também os figurinos, cenários e até os produtos vendidos nos eventos.

