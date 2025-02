Estrategista de ‘Emilia Perez’ fez campanha por ‘Shakespeare Apaixonado’ e ajudou a ‘roubar’ o Oscar de Fernanda Montenegro Campanha do prêmio em 1999 é considerada uma das mais controversas da história Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 31/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/01/2025 - 02h00 ) twitter

Gwyneth Paltrow ganhou o Oscar por seu papel em Shakespeare Apaixonado Divulgação

O cinéfilo brasileiro encontrou um novo adversário: Lisa Taback, estrategista-chefe da Netflix para premiações, que está coordenando a campanha de Emilia Pérez no Oscar. Ela foi a responsável por Gwyneth Paltrow “roubar” o Oscar de Melhor Atriz de Fernanda Montenegro em 1999 (se bem que, na verdade, a estatueta foi roubada mesmo é da Cate Blanchett).

Taback foi contratada pela Netflix em 2018 com um objetivo claro: fazer a gigante do streaming ganhar o Oscar de Melhor Filme. No currículo, além da campanha vitoriosa de Shakespeare Apaixonado em 1999, ela também ajudou outros filmes a ganhar a estatueta, como O Paciente Inglês, Chicago, O Discurso do Rei e O Artista.

A campanha para o Oscar de 1999, quando Shakespeare Apaixonado ganhou do favorito O Resgate do Soldado Ryan (e A Vida É Bela levou a melhor sobre Central do Brasil na disputa de Filme Estrangeiro) é considerada uma das mais controversas da história do Oscar.

O produtor do filme era Harvey Weinstein. Hoje ele está preso após ter sido condenado por uma série de crimes sexuais que vieram à tona no movimento Mee Too, mas na época ele era um dos maiores figurões de Hollywood.

Para ganhar o Oscar, Weinstein fez uma campanha extremamente agressiva, com um contato direto com muitos membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela entrega do prêmio, além de diversas sessões de exibição e muita publicidade. Lisa Taback era uma das principais peças da equipe do produtor, com quem trabalhou até 2014.

Segundo a imprensa especializada da época, por baixo dos panos a campanha foi bem suja. Weinstein teria falado mal de O Resgate de Soldado Ryan em conversas secretas com muitos membros da Academia, além de ter convidado os votantes para festas e jantares.

A campanha de Shakespeare Apaixonado foi um divisor de águas em Hollywood. A partir dela os estúdios passaram a ser bem mais agressivos na briga pelo Oscar.

Em 2025, a corrida está quente nos bastidores. Nesta semana, explodiu uma declaração de Karla Sofía Gascón, protagonista de Emilia Perez, acusando sem provas a equipe de Fernanda Torres de promover uma campanha negativa em relação ao seu filme.

A declaração, ao lado do aparecimento de um vídeo de 15 anos atrás com Fernanda Torres fazendo uma blackface em um quadro de um programa de TV, produziu uma reação do público brasileiro, que relacionou os caso a uma estratégia de difamação conduzida pela equipe de Emilia Pérez.

