Giorgio Armani criou roupas para Bruce Wayne em 'Batman: O Cavaleiro das Trevas' Estilista, um dos maiores gênios da moda, morreu nesta quinta-feira aos 91 anos Cinema de Segunda|Lello Lopes 04/09/2025 - 10h58 (Atualizado em 04/09/2025 - 10h58 )

Bruce Wayne mantém a sua elegância de bilionário com um terno Armani Reprodução

O estilista Giorgio Armani, que morreu nesta quinta-feira (4) aos 91 anos, foi um dos grandes gênios do mundo da moda. Mas também deu a sua contribuição ao cinema. Ele assinou algumas peças usadas em diversos filmes, entre eles o já clássico Batman: O Cavaleiro das Trevas.

Armani foi o responsável por criar os ternos usados pelo bilionário Bruce Wayne (Christian Bale) enquanto ele não combatia o crime em Gotham com o uniforme do Batman.

O estilista repetiu a dose em Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge, vestindo também o comissário Gordon (Gary Oldman) e o policial Blake (Joseph Gordon-Levitt).

“É uma honra ser associado a um personagem tão intrigante como Bruce Wayne. É um privilégio que o papel me junte novamente à talentosa [figurinista] Lindy Hemming para criar mais um visual clássico que projeta força e consistência no mundo ousado e misterioso de Wayne”, disse Armani em entrevista à Vogue em 2012.

“Participar do processo de design de um talento extraordinário como Christian Bale é uma experiência gratificante. Estou emocionado por desempenhar um pequeno papel no legado do Cavaleiro das Trevas”, completou.

O estilista também trabalhou em outros filmes, como Gigolô Americano, Os Intocáveis e Bastardos Inglórios.

