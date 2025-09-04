Giorgio Armani, estilista e ícone da moda, morre aos 91 anos Confirmação foi feita por meio de um comunicado do grupo Armani Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 04/09/2025 - 10h32 (Atualizado em 04/09/2025 - 10h50 ) twitter

Giorgio Armani morreu aos 91 anos Reprodução/Instagram/@giorgioarmani

O estilista Giorgio Armani morreu nesta quinta-feira (4), aos 91 anos.

A confirmação foi feita por meio de um comunicado oficial do Grupo Armani:

“Com infinita tristeza, o Grupo Armani anuncia o falecimento de seu criador, fundador e incansável força propulsora: Giorgio Armani.

Il Signor Armani, como sempre foi chamado com respeito e admiração por funcionários e colaboradores, faleceu em paz, cercado por seus entes queridos. Incansável até o fim, ele trabalhou até seus últimos dias, dedicando-se à empresa, às coleções e aos muitos projetos em andamento e ainda por vir.

‌



Ao longo dos anos, Giorgio Armani construiu uma visão que se expandiu da moda para todos os aspectos da vida, antecipando seu tempo com extraordinária clareza e pragmatismo. Foi movido por uma curiosidade incansável e por uma atenção profunda ao presente e às pessoas.

Durante essa trajetória, estabeleceu um diálogo aberto com o público, tornando-se uma figura amada e respeitada por sua capacidade de se conectar com todos. Sempre atento às necessidades da comunidade, atuou em diversas frentes, especialmente em apoio à sua amada Milão.

‌



A Giorgio Armani é uma empresa com cinquenta anos de história, construída com emoção e paciência. Giorgio Armani sempre fez da independência — de pensamento e de ação — a sua marca registrada. A empresa é, hoje e sempre, um reflexo desse espírito.

Sua família e seus colaboradores continuarão levando o Grupo adiante, com respeito e fidelidade a esses valores.

‌



A cerimônia de despedida será realizada de sábado, 6 de setembro, a domingo, 7 de setembro, das 9h às 18h, em Milão, na Via Bergognone, 59, no espaço Armani/Teatro. Conforme desejo expresso do Sr. Armani, o funeral será realizado em caráter privado”.

Veja a nota na íntegra:

