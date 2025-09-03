Gusttavo Lima cancela participação em DVD de sertanejos e unfollow expõe climão nos bastidores
Thiago Brava deixou de seguir o Embaixador após a mudança de última hora
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
O climão está formado no mundo sertanejo! 😬 Gusttavo Lima, que havia sido anunciado como uma das participações mais esperadas do projeto “Os Caras do Arrocha e a Turma de 2012”, idealizado por Thiago Brava e Israel Novaes, cancelou de última hora a presença na gravação do DVD, marcada para o dia 2 de setembro, em Goiânia.
A justificativa oficial? “Motivos de força maior”. Mas, como a gente sabe, quando vem essa desculpa genérica… tem coisa aí! 👀
O que mais chamou a atenção foi o que aconteceu logo depois: Thiago Brava deixou de seguir Gusttavo Lima nas redes sociais. Sinal claro de que o buraco é mais embaixo, né? Afinal, os dois não eram só parceiros musicais, mas também amigos.
Enquanto isso, Gusttavo ainda segue Thiago, e Israel Novaes preferiu não se meter na confusão, mantendo o follow nos dois lados.
Para completar o climão, o perfil do evento Embaixador Classic — que acontece no dia 6 de setembro e teria a presença de Brava e Israel — também anunciou que o projeto “Os Caras do Arrocha” foi retirado da programação. Ou seja: rompimento duplo. Nem no DVD, nem no evento. 😮
E como se tudo isso não bastasse, Latino resolveu opinar e jogou ainda mais lenha na fogueira. Nos comentários de uma publicação sobre o caso, ele escreveu: “O motivo é simples. Ego de algum lado. O tempo dirá e consertará tudo.”
Agora, o que era para ser um reencontro histórico virou uma torta de climão digna de bastidores de novela. E o público, claro, ficou querendo saber: teve briga? O que realmente aconteceu? 🤯
✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp