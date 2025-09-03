Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Blog da Fabíola Reipert

Gusttavo Lima cancela participação em DVD de sertanejos e unfollow expõe climão nos bastidores

Thiago Brava deixou de seguir o Embaixador após a mudança de última hora

Fabíola Reipert|Fabíola Reipert

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Gusttavo Lima cancelou sua participação no DVD "Os Caras do Arrocha" de última hora, alegando "motivos de força maior".
  • Thiago Brava deixou de seguir Gusttavo nas redes sociais, indicando possíveis desentendimentos entre os dois.
  • O projeto "Os Caras do Arrocha" foi retirado da programação do evento Embaixador Classic, mostrando um rompimento entre os artistas.
  • Latino comentou que a situação parece envolver egos e sugere que o tempo poderá resolver os problemas.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Gusttavo Lima não irá mais participar do projeto 'Os Caras do Arrocha e a Turma' Reprodução/Instagram/@gusttavolima/@oscarasdoarrochafestival

O climão está formado no mundo sertanejo! 😬 Gusttavo Lima, que havia sido anunciado como uma das participações mais esperadas do projeto “Os Caras do Arrocha e a Turma de 2012”, idealizado por Thiago Brava e Israel Novaes, cancelou de última hora a presença na gravação do DVD, marcada para o dia 2 de setembro, em Goiânia.

A justificativa oficial? “Motivos de força maior”. Mas, como a gente sabe, quando vem essa desculpa genérica… tem coisa aí! 👀

O que mais chamou a atenção foi o que aconteceu logo depois: Thiago Brava deixou de seguir Gusttavo Lima nas redes sociais. Sinal claro de que o buraco é mais embaixo, né? Afinal, os dois não eram só parceiros musicais, mas também amigos.

Enquanto isso, Gusttavo ainda segue Thiago, e Israel Novaes preferiu não se meter na confusão, mantendo o follow nos dois lados.


Para completar o climão, o perfil do evento Embaixador Classic — que acontece no dia 6 de setembro e teria a presença de Brava e Israel — também anunciou que o projeto “Os Caras do Arrocha” foi retirado da programação. Ou seja: rompimento duplo. Nem no DVD, nem no evento. 😮

E como se tudo isso não bastasse, Latino resolveu opinar e jogou ainda mais lenha na fogueira. Nos comentários de uma publicação sobre o caso, ele escreveu: “O motivo é simples. Ego de algum lado. O tempo dirá e consertará tudo.


Agora, o que era para ser um reencontro histórico virou uma torta de climão digna de bastidores de novela. E o público, claro, ficou querendo saber: teve briga? O que realmente aconteceu? 🤯

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.