Alexandre Pires relembra briga com Gusttavo Lima por causa de show: ‘Ele ficou inflamado’

Antes da paz, teve muita briga entre eles, hein? Em entrevista a podcast, Alexandre Pires relembrou a treta com Gusttavo Lima por causa de um show que foram contratados para fazer em São José (SC).

Na época, Alexandre acusou Gusttavo publicamente de exigir troca de horário da apresentação porque preferia se apresentar primeiro.

O Embaixador rebateu o ex-integrante do Só Pra Contrariar e disse que o pagodeiro era apenas um convidado de seu show. A contratante, então, desmentiu Gusttavo e afirmou que Alexandre não era um convidado do cantor.

"Tivemos esse estresse. Acho que eu errei por ter feito a publicação, poderia ter sido resolvido. O Gusttavo ficou inflamado e começou aquela troca de mensagens pública", relembrou Alexandre.

