Demi Moore fala sobre estado de saúde de Bruce Willis: 'Difícil ver alguém tão forte mudar dessa forma' Atriz se emocionou ao falar sobre o ex-marido e elogiou a dedicação de Emma Heming Willis em meio à doença do artista Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 03/09/2025 - 11h20 (Atualizado em 03/09/2025 - 11h20 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Demi Moore comentou sobre a saúde do ex-marido Bruce Willis, diagnosticado com demência frontotemporal.

Ela elogiou a dedicação de Emma Heming Willis, atual esposa, durante esse difícil momento.

Moore destacou a importância do autocuidado para os cuidadores, como mencionado no livro de Emma.

A atriz expressou sua dor ao ver Bruce, uma pessoa forte, passando por tantas mudanças, mas enfatizou a beleza em aceitar a situação atual. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Demi Moore desabafou sobre a saúde do ex-marido, Bruce Willis Reprodução/Instagram/@demimoore

A atriz Demi Moore, de 62 anos, desabafou sobre o estado de saúde do ex-marido Bruce Willis, de 70, e surpreendeu ao fazer questão de elogiar a mulher do ator, Emma Heming Willis, de 47, por tudo o que vem enfrentando.

Durante o episódio da última terça-feira (2) do The Oprah Podcast, apresentado por Oprah Winfrey, Demi abriu o coração ao falar sobre o astro, diagnosticado com demência frontotemporal (FTD) — um quadro sério que levou Bruce a se aposentar da carreira de ator em 2022, após um diagnóstico inicial de afasia. 😢

Emma, aliás, escreveu um livro sobre a experiência de ser cuidadora: The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path (A Jornada Inesperada: Encontrando Força, Esperança e a Si Mesmo no Caminho do Cuidar, em tradução livre).

Demi, que foi casada com Bruce por 13 anos, fez questão de reconhecer o esforço da atual mulher do ator:

‌



“Não existe um manual para lidar com isso”, disse a atriz. “Muita coisa caiu sobre Emma para conseguir organizar tudo. E o mais bonito, que ela aborda no livro, é reconhecer que os cuidadores precisam cuidar de si mesmos. Se não reservarem tempo para estar bem, não podem estar disponíveis para ninguém.”

E não parou por aí. Demi ainda revelou ter muita compaixão por Emma, visto que a mulher de Bruce Willis é jovem:

‌



“Ninguém poderia prever para onde isso iria. Ela fez um trabalho magistral lidando com a saúde de Bruce. Ela teve tanto medo quanto força e coragem para enfrentar tudo isso. Acho que este livro vai ajudar muitas pessoas que estão passando por situações parecidas.”

Lembrando que, mesmo separados desde o ano 2000, Demi e Bruce continuam bem próximos. Eles têm três filhas juntos — Rumer, de 37 anos, Scout, de 34, e Tallulah, de 31 — e sempre foram vistos como um ex-casal que virou “família moderna”.

‌



Mas, para a atriz, ver o ex-marido nesse estado não tem sido nada fácil. “É difícil ver alguém tão vibrante e forte mudar dessa forma. Mas meu ponto de vista é: é importante encontrar a pessoa onde ela está, sem esperar que seja quem era ou quem você gostaria que fosse. Quando você faz isso, há uma doçura e algo terno e amoroso”, afirmou.

Demi ainda mandou um recado: “Se você ficar revivendo o que foi perdido, só cria ansiedade e tristeza. Quando você permanece presente, ainda há muito dele ali. Talvez não seja verbal, mas é belo dentro das possibilidades.”

Emma, claro, respondeu ao carinho de Demi com classe: “Ela está certa, há beleza nisso. Por mais difícil que seja perder alguém que amamos, conseguimos perceber o que ainda existe.”

Que situação, né? Forças para toda a família! 💔

