Mulher de Bruce Willis revela que não mora mais com o ator e desabafa sobre decisão difícil Separação aconteceu devido ao avanço da demência, mas a família segue unida e presente na rotina do ator Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 28/08/2025 - 13h00 (Atualizado em 28/08/2025 - 13h00 )

Bruce Willis está está sob cuidados 24 horas em casa adaptada Reprodução/Instagram/@emmahemingwillis

A luta de Bruce Willis contra a demência frontotemporal ganhou mais um capítulo comovente. A mulher do ator, Emma Heming Willis, contou em entrevista que os dois não moram mais juntos, por causa do avanço da doença.

Sim, o eterno astro de Duro de Matar agora vive sob acompanhamento médico integral, em uma casa adaptada, longe das filhas. O objetivo é tentar preservar a qualidade de vida da família e, claro, do próprio Bruce.

“Eu sabia, antes de tudo, que Bruce desejaria isso para nossas filhas. Ele gostaria que elas estivessem em uma casa mais adequada às necessidades delas, não às dele”, disse Emma, emocionada, ao programa Entertainment Tonight, durante o especial “Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey”.

A decisão, segundo ela, foi extremamente dolorosa. “Essa foi uma das decisões mais difíceis que tive que tomar na vida”, revelou. A casa onde Bruce vive atualmente fica próxima à residência oficial da família, o que facilita a convivência.

‌



Emma garantiu que ela e as filhas — Mabel, de 13 anos, e Evelyn, de 11 anos — estão sempre por perto. “Elas ainda passam muito tempo com o pai, acompanhando o ator em suas principais refeições”, contou.

O ator, hoje com 70 anos, foi diagnosticado com afasia em 2022 e, posteriormente, com demência frontotemporal (DFT), uma condição degenerativa sem cura.

‌



Emma falou com franqueza sobre o que estão vivendo: “Bruce está com uma saúde geral muito boa. É só o cérebro dele que está falhando. A linguagem está se perdendo e aprendemos a nos adaptar. Temos uma forma de nos comunicar com ele, que é diferente, única.”

