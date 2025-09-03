Angélica revela regra rígida que impôs à família; saiba qual é Apresentadora conta como a decisão de jantar todos juntos, sem celular, mudou a rotina em casa com Luciano Huck e os filhos Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 03/09/2025 - 13h05 (Atualizado em 03/09/2025 - 13h05 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Angélica impôs uma regra para a família: jantar juntos todos os dias.

A decisão surgiu devido à dificuldade de se reunirem devido à rotina corrida.

Celulares estão proibidos durante o jantar, priorizando o tempo de qualidade em família.

Os filhos começaram a valorizar o momento, melhorando a comunicação e o clima à mesa.

Angélica falou sobre regra que mudou a rotina da família Reprodução/Instagram/@lucianohuk

A apresentadora Angélica tomou uma decisão importante para a rotina da sua família. Mãe de três filhos e casada com Luciano Huck, ela resolveu colocar ordem na bagunça da rotina e impôs uma regra que está mexendo com a família toda.

A artista revelou que a vida corrida dificultava muito os encontros à mesa. “De um tempo para cá, com a vida muito louca, trabalhando muito — as crianças cada uma tem um horário de almoço e de atividades — a gente nunca conseguia, durante a semana, sentar à mesa para jantar junto”, contou. 🍽️

Para mudar isso, foi estabelecida uma regra rígida: jantar em família todos os dias. E, segundo Angélica, a decisão já surtiu efeito. “A gente estipulou que agora isso vai acontecer. E quando a gente determinou, a coisa começou a acontecer”, comemorou.

O jantar virou um momento importante, com direito a uma regra dura para os filhos: “Não pode celular, proibidíssimo. É um tempo de qualidade que a gente escolheu. Todo mundo está abrindo mão de alguma coisa para estar ali”. 📵

No início, claro, rolou aquele chororô básico dos adolescentes. “No começo, teve um ‘ah, que saco’”, ela confessou. Mas agora, a turma até cobra para continuar: “Agora, eles querem porque sentiram o quanto é gostoso a gente estar nesse tempo de qualidade”.

E o melhor de tudo? Segundo Angélica, o clima na mesa melhorou muito e até os adolescentes começaram a se abrir mais. “Com filho adolescente, é difícil falar, mas ali na mesa fala, se abre”, revelou a apresentadora.

