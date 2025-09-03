Val Marchiori recebe alta após cirurgia para retirar tumor e desabafa sobre luta contra o câncer de mama Socialite segue em recuperação e inicia nova fase do tratamento em 40 dias Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 03/09/2025 - 10h16 (Atualizado em 03/09/2025 - 10h21 ) twitter

Val Marchiori teve alta do hospital Reprodução/Instagram/@valmarchiori

Val Marchiori recebeu alta hospitalar na última terça-feira (2), após passar por uma cirurgia delicada para retirada de um tumor na mama, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

A socialite está enfrentando um câncer de mama e agora se prepara para a próxima etapa do tratamento. Como de costume, ela fez questão de compartilhar tudo com os seguidores e publicou nas redes sociais um texto carregado de emoção e fé.

“Deus é bom o tempo todo! Acabo de receber alta médica e volto para casa, ao lado dos meus filhos e do meu marido, que foram o alicerce fundamental desse meu pior momento do tratamento até aqui. Foram dias difíceis e de muita dor, que só suportei porque eles estavam lá comigo. Agora é descansar um pouco e me recuperar”, escreveu.

E ela não parou por aí... Val explicou quais são os próximos passos e prometeu se engajar ainda mais em causas sociais.

“Em 40 dias, daremos início à segunda parte do tratamento que, com fé em Deus, encerrará definitivamente esse capítulo triste da minha vida. Quero, daqui para frente, seguir ajudando para que outras mulheres não sofram o mesmo, auxiliando na divulgação e apoio das políticas e instituições de combate ao câncer.”

Por fim, ela agradeceu à equipe médica, aos fãs e amigos, além dos seguidores que mandaram mensagens carinhosas:

“Aproveito, com certeza, para agradecer a toda equipe médica, de enfermagem e auxiliares que cuidaram de mim com tanto carinho e atenção, assim como a todos os amigos e fãs que deixaram milhares de mensagens de apoio e esperança. Foram tantas mensagens lindas, de toda parte do Brasil, que me deixaram muito emocionada. Vocês são muito fofos(as) e gentis! Gratidão!”, afirmou.

Val Marchiori revelou o diagnóstico no dia 28 de agosto, em um vídeo postado no Instagram. Na ocasião, ela contou que descobriu um carcinoma tipo 2 de 6 mm, em estágio precoce, e aproveitou para alertar as seguidoras sobre a importância dos exames preventivos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

